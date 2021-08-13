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  • 4 этап СМП РСКГ: 10 гонок, тюнинг, дрифт, тест-драйв спортпрототипа и автомобиль в подарок!

4 этап СМП РСКГ: 10 гонок, тюнинг, дрифт, тест-драйв спортпрототипа и автомобиль в подарок!

13.08.2021 63 0 0

21 и 22 августа на автодроме Moscow Raceway пройдет грандиозный праздник автоспорта

 

Партнерский материал

Выходные за городом – что может быть приятнее? Только выходные на одном из лучших автодромов страны! Совсем скоро на трассе Moscow Raceway состоится 4 этап Российской серии кольцевых гонок совместно с выставкой самых необычных автомобилей – Tuning Fest.

Каждый этап СМП РСКГ, главной кольцевой серии страны, сам по себе праздник. Ведь на них приезжает сотня лучших пилотов, среди которых многократные чемпионы России, победители и призеры европейских соревнований и будущие звезды автоспорта.

Они выступают в 7 классах в зависимости от уровня подготовки техники. Самый демократичный зачет S1600 при этом и самый массовый: Lada Granta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo спорят за звание самой популярной модели на нашем рынке и на гоночных трассах. 

Самый профессиональный – зачет Туринг, известный за рубежом как TCR Russia. Здесь 350-сильные Lada Vesta бросили вызов заряженным Audi RS3 LMS и Hyundai i30 N – и вполне успешно. Но еще мощнее, громче и эффектнее международный класс SMP GT4 Russia: здесь соревнуются суперкары Mercedes-AMG GT4, BMW M4, Porsche Cayman и даже экзотичные KTM X-Bow.

Целых 10 раз пилоты Российской серии кольцевых гонок выйдут на старт – четырежды в субботу и шесть раз в воскресенье. Но не только на гонки богат этот уикенд.

В субботу, когда пилоты будут тренироваться и проходить квалификации, в просторном паддоке Moscow Raceway откроется Tuning Fest – конкурс самых необычных тюнинг-проектов, в которых подчас невозможно узнать серийный автомобиль. Все это время на сцене будут играть диджейский сет, танцевать брейк-дансеры, выступать аниматоры в костюмах из популярного сериала (какого – пока секрет!). А в конце дня жюри представит победителей в нескольких номинациях.

В одной из них заявлен новый проект компании BR Engineering, созданный для участия в национальных гонках. Именно на 4 этапе СМП РСКГ состоится техническая презентация российского 420-сильного болида BR03, который скоро должен стать привычным на отечественных трассах.

И любой желающий сможет попробовать себя в роли его пилота! Правда, пока только за рулем компьютерного симулятора. Записаться на виртуальный тест-драйв можно прямо на месте, а первые 50 зарегистрировавшихся получат в подарок футболки пилота программы SMP Racing Сергея Сироткина, знакомого по выступлениям в Формуле-1.

В конце дня победитель виртуального заезда, показавший лучшее время круга, выиграет 10 тысяч рублей и сможет побороться с пилотом Формулы 3 Александром Смоляром.

Выставка тюнинговых автомобилей будет работать и в воскресенье, вдобавок оба дня желающие смогут стать пассажирами дрифт-такси. Все это время к услугам зрителей – фудкорты, развлекательные программы для взрослых и детей от организаторов и партнеров СМП РСКГ.

А в воскресенье вечером, когда пройдет заключительная гонка этапа, команда LADA Sport ROSNEFT разыграет среди болельщиков настоящий автомобиль – Lada Granta Drive Active. Подробности о розыгрыше автомобиля появятся совсем скоро – следите за официальным сайтом РСКГ.рф и страницами в соцсетях!

Купить билет на праздник автоспорта можно на сайте РСКГ.рф. Цена взрослого билета на каждый день при предварительном оформлении – 750 рублей (можно приобрести абонемент на оба дня). В дни соревнований стоимость повысится до 900 рублей. Детям до 14 лет вход свободный.

Единственное, чем придется озаботиться при посещении автодрома Moscow Raceway 21 и 22 августа – это ставшими привычными за последнее время масками и перчатками. И, разумеется, соблюдением социальной дистанции во время мероприятия.

Это стоит того! Ведь когда еще получится поболеть за любимых пилотов, увидеть самые необычные тюнинг-кары, прохватить круг по виртуальному треку на новейшем спортпрототипе, оказаться в кресле дрифт-такси и выиграть настоящий автомобиль?

Россия автоспорт

 

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