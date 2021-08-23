21 и 22 августа на автодроме Moscow Raceway прошла очередная встреча лучших пилотов страны. Для пилотов класса Спортпрототип CN сезон завершился, юниорам предстоит преодолеть еще один этап. А для пилотов пяти главных зачетов СМП РСКГ подмосковный уикенд ознаменовал экватор: половина пути к чемпионским титулам пройдена.​

Партнерский материал

Поэтому неудивительно, что в воскресных гонках спортсмены пытались выжать максимум из любой ситуации. Результаты квалификации позволяли надеяться на крайне плотную борьбу, однако на итоговые результаты во многом повлияла череда случайностей. Кто-то из участников воспользовался удачей, другие стали жертвой обстоятельств.



У лидеров взрывались моторы, их преследователи вылетали с трассы, поскользнувшись на следах масла. Одни красиво боролись колесо в колесо на протяжении нескольких кругов, после которых их разделяли сотые доли секунды – другие шли ва-банк, сталкивались и разворачивались. В общем, настолько напряженные баталии даже в Российской серии кольцевых гонок бывают не на каждом этапе.

Записи всех воскресных трансляций хранятся на YouTube-канале СМП РСКГ, обзорные передачи выйдут на телеканалах группы Матч ТВ – следите за программой!

Хронология событий каждой гонки и официальные результаты доступны на РСКГ.рф.

Но не только бурными событиями на гоночной трассе запомнился этот этап. В паддоке, открытом для зрителей, проходили розыгрыши призов – самым ценным из которых стала LADA Granta Drive Active от команды LADA Sport ROSNEFT. Владельцем автомобиля стал Иван из Москвы, получивший лотерейный билет на АЗС компании «Роснефть». Также двое болельщиков стали обладателями хронографов Casio Edifice. В просторном шатре заводской команды АВТОВАЗа были развлечения на любой вкус и возраст – гонки на симуляторах, викторины, детская анимация.

А организаторы фестиваля Tuning Fest, хотя и наградили создателей самых необычных тюнинг-каров еще накануне, оставили часть экспозиции на радость воскресным зрителям. И предоставили возможность всем желающим прокатиться на дрифт-такси.

Кроме того, в перерыве между гонками на трассу выехал новейший российский спортпрототип BR03 – крайне перспективный автомобиль, созданный с прицелом на национальные соревнования.

И все же главным объектом внимания во второй день московского этапа были шесть гонок в классах Туринг и Супер-продакшн, Туринг-Лайт и S1600 – и в обособленных заездах зачета суперкаров SMP GT4 Russia. И по итогам этих раундов ситуация в турнире серьезно изменилась.

Туринг

Несмотря на не самый удачный уикенд, Кирилл Ладыгин (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT) заработал бронзу в одной из гонок и смог сохранить лидерство в чемпионате. Победа Андрея Масленникова (Hyundai i30 N, LUKOIL Racing) вкупе с 7 местом позволила ему выйти на вторую строчку турнира. Третий теперь Павел Кальманович (Cupra Leon, AG Team) – благодаря финишу в пятерке и победе. А вот Дмитрия Брагина (Audi RS3 LMS, ТАИФ Моторспорт) подвела техника: вместо верного серебра в одной из гонок – обидный сход.

Супер-продакшн

Отличное выступление Дмитрия Лебедева (Subaru BRZ, Sofit Racing) позволило ему опередить соперников. В том числе – недавнего лидера Владимира Шешенина (LADA Vesta, LADA Sport ROSNEFT). Третью позицию сохранил Вадим Антипов (Subaru BRZ, Sofit Racing) – однако отрыв от соперников только увеличился.

Туринг-Лайт

Самым результативным пилотом в этом классе стал Петр Плотников (Volkswagen Polo, Академия ралли). Серебро в первой гонке и победа в другой позволили ему выйти в лидеры чемпионата. Андрей Радошнов (Peugeot 208, Speedway Ранчо) выиграл один заезд и финишировал четвертым во втором, что позволило ему серьезно пополнить запас очков и сохранить вторую позицию в турнире. А недавний лидер Иван Чубаров (LADA Granta, LADA Sport ROSNEFT) оба раза был только седьмым – и теперь серьезно отстает от новых фаворитов. Теперь к нему приблизился Владимир Черевань (Volkswagen Polo, Академия ралли): орловский ветеран благодаря бронзе и серебру, добытых на московском этапе, взлетел с шестой позиции на четвертую.

S1600

Лидером этапа стал Василий Владыкин (LADA Granta, GTE Racing Team), который выиграл одну гонку и стал четвертым во второй. Благодаря этому он ворвался в тройку лидеров турнира. Егор Санин (Kia Rio X-Line, Innostage AG Team) провел неудачный уикенд, поэтому откатился на вторую строчку. А турнир теперь возглавил Рустам Фатхутдинов: победа и четвертое место в московских гонках позволили ему изрядно пополнить запас очков.

SMP GT4 Russia

Сергей Столяров (Mercedes-AMG GT4, Yadro Motorsport) провел крайне результативный уикенд, взяв золото и серебро – и теперь возглавляет зачет. Дениса Ременяко (Mercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks) не спасла даже победа, одержанная в одном из заездов – теперь он второй в турнире. Антон Немкин (Mercedes-AMG GT4, Capital RT Motor Sharks) упрочил позиции и занимает третью строчку – в том числе благодаря бронзовой награде, заработанной в гонке.

Теперь у пилотов осталось всего 3 этапа, чтобы укрепить свое положение либо попытаться отыграть упущенное. Ближайшая встреча пройдет на автодроме Kazan Ring 11 и 12 сентября.