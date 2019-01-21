Mitsubishi заключила СПИК вместе с АВТОВАЗом, но без Peugeot-Citroen. Это означает, что французам – конец?

Сегодня 21 января был подписан Специальный инвестиционный контракт между ПАО «АВТОВАЗ» и группой партнёров альянса с одной стороны и Министерством промышленности и торговли с другой. Как и ожидалось, участником этого коллективного соглашения стала и Mitsubishi. Давайте разбираться, в каком качестве японцы присоединились к соглашению и чем это может кончиться для российского офиса PSA Groupe (Peugeot-Citroen).

С недавних пор Mitsubishi стала частю альянса Renault-Nissan, поэтому информация о желании японцев заключить специнвестконтракт в России вместе со своими международными партнёрами, появившаяся под конец прошлого года, не вызвала удивления. Более того, российская производственная практика позволяет заключать подобные контракты скопом: так было с соглашением о промышленной сборке (а, точнее, промсборке-2), где сразу несколько компаний объединились в альянс в составе «ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Автофрамос» (РЕНО), ООО «Ниссан», ООО «Объединенная Автомобильная Группа» (ИЖ-Авто), ОАО «КАМАЗ», ООО «Мерседес-Бенц Тракс Восток».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ещё в декабре 2017 года подтверждал, что при подписании СПИКов «групповые» возможности будут сохранены, только вот все гадали, а каким образом к этому соглашению пристроиться Mitsubishi и в каком качестве. С одной стороны у «Мицу» в России совместное предприятие с PSA Groupe (Peugeot-Citroen) – японцам принадлежит 30%, и эта японская часть завода не может заключить СПИК без французов, это невозможно. С другой стороны, в России действует представительство японской компании, которое называется «Мицубиси Моторс Рус». Некоторые модели оно ипортирует, например, ASX и Eclipse Cross, а некоторые – покупает у этого самого совместного предприятия, расположенного в Калуге. К слову, ещё перед новым годом в одном из материалов мы предположили, что с японской стороны участником СПИКа может стать не «часть завода» и не юридическое лицо, используемое в качестве «прокладки», а само представительство Мицубиси Моторс Рус.

Смысл заключения СПИКа для автомобильного завода, который выпускает машины в России заключается в получении промышленных субсидий (ПС). Эти субсидии идут на компенсацию таможенных пошлин на комплектующие, которые завод заказывает за границей для выпуска машин в России. Раньше Правительство РФ само снижало ставку налогообложения для предприятий, но теперь после того, как закончился льготный период по вступлению РФ во Всемирную торговую организацию, налогообложение должно быть одинаково и для тех, кто инвестировал в российские заводы, и для тех, кто просто импортирует машины.

Едем дальше. Смысл заключения СПИКа для представительства «Мицубиси Моторс Рус» может быть следующим. Завод уже не получает ПС для компенсации таможенных пошлин и платит за комплектующие по полной программе. Но эти ПС получает уже представительство. Оно закупает у завода машины по высокой цене (завод теперь может сокращать её только за счёт локализации) и компенсирует часть цены за счёт ПС. Проще говоря. Представительство Мицубиси продолжит машины калужской сборки по прежним ценам, а вот представительство Peugeot-Citroen будет покупать у того же калужского предприятия машины уже по несоизмеримо более высоким ценам, которые компенсировать нечем.

Это автоматом означает, что представительство Peugeot-Citroen будет вынуждено закрыть бизнес в России или сконцентрироваться исключительно на импорте, что, в конечном счёте, через некоторое время это тоже означает уход из России. В отличие от Suzuki или Subaru, у французов нет ходовых популярных моделей-паровозиков, которые наши люди готовы покупать практически за любые деньги.

Единственный козырь PSA – это Opel, недавно приобретённый французами у GM. Вспомним, что в 2014 году кроссовер Opel Mokka был лидером сегмента и нашёл в России 22 763 покупателя, при том, что его ближайший преследователь Nissan Juke – 20 454, остальные были далеко позади. Полноприводные модификации Opel Mokka были недорогими, поэтому более, чем на 70% Opel Mokka продавался у нас в исполнении с полным приводом, а вот Juke – только на 6-7%, остальное – передний привод. Имеет ли права PSA выпускать Opel Mokka в не ЕС – не известно, но он до сих пор продаётся в Европе в несколько раз лучше, чем Opel Crossland – его преемник, спроектированный на старой французской платформе PF1.

Допустим, что у PSA есть все права на налаживание сборки Mokka, однако, делать это нужно исключительно на заводе, подписавшем СПИК. Калининградский «Автотор», по нашим данным, ещё только в процессе, и это – хороший вариант, остаётся ещё белорусский «Юнисон», там даже уже имеется часть оборудования, готового принять новую модель. Прочие варианты представляются нам менее перспективными. В общем, шансы у PSA есть, но времени осталось немного, тем более что и с льготами у них в России не клеится. Напомним, что рынок вырос на 12,8% и Peugeot (5514 шт.) в этом смысле в тренде – 12%, однако, прибавка достигнута лишь за счёт кроссовера 3008, для которого прошлый год – был первым полным годом на рынке. Что касается Citroen, он упал на 15%, показав к тому же весьма скромный результат в 3710 машин.

Впрочем, есть и ещё вариант: завод в Калуге всё-таки добивается подписания своего СПИКа, ведь участие в коллективном СПИКе российского представительства Mitsubishi вовсе не исключает этого. В этом случае Peugeot-Citroen получает шанс.