9-й фестиваль автотюнинга Tuning Open Fest-2024 пройдет в Подмосковье

27 июля 2024 года пройдет 9-й автофестиваль Tuning Open Fest (TOF-2024) в формате пляжной вечеринки с бразильским колоритом на территории комплекса Round Lake в Подмосковье.

TUNING OPEN FEST – это ежегодный фестиваль автотюнинга на живописном побережье озера в формате пляжной вечеринки для автолюбителей и ценителей автомобильной культуры. Почти 10 лет TOF является первым и единственным в России ежегодным автомобильным фестивалем в формате пляжного OPEN-AIR.

В этом году организаторы, стайлинг-студия PremiumCaste, проведут автофестиваль в стиле латинских вечеринок с зажигательными треками от DJ ELO и команды диджеев радио SOULLIVE FM, экзотическими костюмами, самым горячим летним дансполом под открытым небом в окружении эксклюзивных автомобильных перформансов и кастом-проектов.

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Главный «автомобильный движ» этого лета стартует при поддержке лучших DJ`s онлайн-радио клубной музыки SOULLIVE FM и приглашенных артистов. Хэдлайнером вечеринки впервые выступит резидент продюсерского центра Insight People – AXEL. Также гостей ждет зажигательный мастер-класс по танцам от Виктории Кирилловой.

На экспозиции Tuning Open Fest` 2024 будут представлены более 170 эксклюзивных автомобилей, в том числе представители известных автомобильных клубов и тюнинг-ателье. Мероприятие планируют посетить более 2500 зрителей, среди которых, конечно же, и популярные автоблогеры.

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Впервые на фестивале известный художник и автостайлер Scaro, который стилизовал около тысячи автомобилей, в том числе известных блогеров, музыкантов и артистов, устроит яркий перфоманс и распишет 7-метровый лимузин от Ford Market.

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Площадка TOF-2024 по традиции будет зонирована на: топ-зону,​ агрегатный тюнинг, советскую классику,​ винилографию и аэрографию, стенс, янгтаймеры, автозвук, а также будут представлены две клубные зоны.

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В рамках фестиваля будут выбраны победители номинаций «Самый громкий выхлоп» и «Самый зажигательный звук», а также определены ТОП-10 проектов экспозиции. В состав жюри TOF-2024 войдут владельцы тюнинг-ателье, автомобильные дизайнеры, автогонщики и медийные персоны.

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В течение дня гости смогут отдохнуть в лаунж-зоне, расположенной в большом шатре рядом с баром, пообедать в кафе или фудкорт-зоне, на пляже позагорать на шезлонгах или топчанах, а также воспользоваться всеми водными развлечениями вейк-базы, серф-школы, взять в прокат SUP-доску, катамаран или джетборд и электрофойл.

Tuning Open Fest 2024 пройдет при поддержке официальных партнеров: Шумoff, Altezza Studio, Авто-Болт, Prology, VISSOL, Jerfood и HITY.

Главной фишкой фестиваля станет новый яркий талисман TOF – костюмированный герой от компании «АЭРОдизайн для Вас», которого гости увидят 27 июля на пляже!

На территории базы отдыха Round Lake организована гостевая парковка, в шаговой доступности от пляжа находится остановка общественного транспорта.

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Обеспечивать безопасность на территории пляжа во время проведения фестиваля будут служба безопасности, сотрудники ППС и ДПС.

Дата: 27 июля 2024 г.

27 июля 2024 г. Место проведения Tuning Open Fest-2024: Round Lake (Б/О «Круглое озеро») Московская область, Солнечногорский район, д.Мышецкое.

Round Lake (Б/О «Круглое озеро») Московская область, Солнечногорский район, д.Мышецкое. Dress-code: Латино

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