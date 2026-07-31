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  • Abt RSQ8-LE 1000: финальный и очень яркий аккорд юбилейной трилогии Abt Sportsline

Abt RSQ8-LE 1000: финальный и очень яркий аккорд юбилейной трилогии Abt Sportsline

31.07.2026 243 0 0
Abt RSQ8-LE 1000: финальный и очень яркий аккорд юбилейной трилогии Abt Sportsline

Германское тюнинг-ателье Abt Sportsline в этом году отмечает 130-летие с момента своего основания и разработало по такому случаю три спецпроекта — универсал Abt RS6-LE 800, хот-хэтч Abt RS3 630 и кроссовер Abt RSQ8-LE 1000. Последний был представлен на этой неделе.

Конечно, Abt занимается тюнингом автомобилей не 130 лет, а только 35 (с 1991 года), но историческая летопись компании ведётся именно с 1896 года, когда собственное предприятие основал Иоганн Баптист Абт, кузнец по профессии. Он подковывал лошадей и вносил различные технические усовершенствования в телеги, что в некотором роде тоже является тюнингом, так что цифра 130 для юбилейного трио автомобилей Abt не притянута за уши.

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У Abt накоплен богатый опыт работы с Audi RS Q8 и 4,0-литровым бензиновым битурбомотором EA825, который ставится также на другие топовые модели концерна Volkswagen, альтернативных моторов V8 у концерна сейчас просто нет. На юбилейном Abt RSQ8-LE 1000 мощность двигателя EA825 увеличена со стоковых 640 л.с. до 1000 л.с. благодаря установке более производительных турбокомпрессоров, более эффективного интеркулера и системы IWI (Indirect Water/Ethanol Injection), впрыскивающей во впускной коллектор смесь воды и этанола для охлаждения камер сгорания. Коробка передач стандартная — 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Время разгона до «сотни» не указано (у стокового Audi RS Q8 performance оно составляет 3,6 с), максимальная скорость увеличена с 280 до 320 км/ч.

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Шасси кроссовера с системой подавления кренов перенастроено под возросшую мощность. Стоковые карбон-керамические тормоза специалисты Abt посчитали достаточно эффективными, а вот стоковые колёса заменены на собственные 23-дюймовые кованые диски Abt High Performance IR23 золотистого цвета.

Углепластиковый аэродинамический обвес у Abt RSQ8-LE 1000 очень богатый, в него входят вставки в передний бампер и радиаторную решётку, развитый передний сплиттер, накладки на капот, расширители колёсных арок и порогов, вентиляционные решётки в передних крыльях, новые корпуса зеркал, новый спойлер на багажной двери и новый задний бампер с врезанными в него четырьмя 105-миллиметровыми выхлопными патрубками.

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Салон кроссовера получил от Abt авторскую светодиодную подсветку, отделанный алькантарой руль, комплект декоративных вставок из матового карбона (из него выполнены в том числе подиумы передних сидений), накладки на пороги с надписями RSQ8-LE 1000, коврики с вышитыми надписями RSQ8-LE, спинки кресел с вышитыми логотипами Abt и надписями RSQ8-LE, кнопку запуска двигателя с логотипом Abt и юбилейный медальон справа от селектора АКП.

Превращение стокового Audi RS Q8 в Abt RSQ8-LE 1000 стоит от 165 000 евро, а готовый Abt RSQ8-LE 1000 под ключ обойдётся минимум в 345 000 евро. Тираж — 30 экземпляров.

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