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  • ACM City One: дешёвый электромобиль из Германии со сменными батареями

ACM City One: дешёвый электромобиль из Германии со сменными батареями

24.08.2021 254 0 0

Мюнхенский стартап Adaptive City Mobility (ACM) готовится представить в начале сентября на выставке IAA маленький городской электромобиль City One, разработанный при поддержке правительства Германии и компании Magna International. Его производство планируется начать в 2023 году, при этом уже собрано более 200 тысяч предзаказов.

 

Компанию Adaptive City Mobility основал в 2013 году Пол Лейбольд, ранее работавший в BMW над электромобилем i3. В качестве консультанта стартап привлёк бывшего главу Opel Карла-Томаса Нойманна. Главным дизайнером значится Петер Науманн, имеющий опыт работы в BMW и Audi. Примерно 24 млн евро ACM получила в виде грантов от Министерства экономики Германии, а сейчас компания собирает дополнительное финансирование от частных инвесторов, чтобы запустить в производство свою первую и пока единственную модель — субкомпактный электрический хэтчбек City One. Главный технологический партнёр — компания Magna, один и крупнейших в мире производителей комплектующих с огромными инжиниринговыми возможностями.

Первые прототипы своего электромобиля ACM изготовила ещё в 2017 году, в 2020-м был утверждён окончательный вариант дизайна. Теперь компания готовится к публичной премьере City One. В 2023 году планируется выпустить опытную партию, в 2024-м — начать массовое производство на заводах в Азии (где именно, пока неизвестно).

Целевые рынки ACM находятся в Азии и Африке, что намекает на невысокий уровень активной и пассивной безопасности City One. Целевой сегмент — корпоративный, то есть всевозможные таксопарки, лизинговые и каршеринговые компании, службы доставки и проч. Но частным клиентам City One тоже будет доступен. Диапазон цен — от 10 000 до 15 000 евро в зависимости от комплектации.

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ACM City One имеет 3,6 м в длину, 1,65 м в ширину и 1,67 м в высоту, колёсная база — 2,5 м. Снаряженная масса в базовой комплектации — 950 кг. Грузоподъёмность — 380 кг. Кузов вмещает пять человек плюс 400 л груза либо двух человек и 1450 л груза. В грузовом варианте можно установить перегородку за сиденьями и заглушки вместо стёкол задних дверей. Форма грузового отсека оптимизирована под европаллету и загрузку вилочным погрузчиком. На багажной двери под стеклом есть 40-дюймовый монитор, на котором можно воспроизводить рекламу и зарабатывать таким образом деньги.

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Мощность единственного электромотора — 25 кВт (34 л.с.), максимальная скорость — 110 км/ч. Батарея ёмкостью 24 кВт·ч разделена на две части — фиксированную и съёмную. Съёмная часть состоит и четырёх блоков по 2,5 кВт·ч каждый в корпусах в виде чемоданчиков, которые можно вынуть из машины и зарядить в удобном месте, хоть у себя в квартире (полная зарядка от бытовой розетки займёт 8 часов). Рабочее напряжение относительно безопасное — всего 48 В. Устанавливаются чемоданчики под пол багажника под углом, что очень удобно для извлечения. Масса одного чемоданчика — 10,5 кг. Запас хода с полностью заряженной батареей — 240 км. В виде опции будет предлагаться третий батарейный модуль — на крыше, с ним запас хода возрастает до 360 км.

Дизайн места водителя довольно примитивный, но есть подогрев передних сидений, простенькая климатическая установка и мультимедийный сенсорный экран. Что будет входить в базовую комплектацию и какие будут опции, разработчики пока не говорят.

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Между тем, по данным немецкой газеты Handelsblatt, стартап ACM уже собрал на City One 208 тысяч заявок, общая потенциальная стоимость которых составляет 3 млрд евро. Ближайший существующий аналог — китайско-румынский электрический хэтчбек Dacia Spring — пока может только мечтать о таком спросе: в Европе по итогам первой половины этого года реализовано менее трёх тысяч экземпляров.

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