Имя Integra известно достаточно давно, его носила компактная модель Хонды (которой принадлежит бренд Acura), выпускавшаяся с 1985 по 2006 годы. Акура выпускала аналогичную Интегру с 1986 по 2001 годы, после чего модель была переименована в RSX и продержалось на конвейере до того же 2006 года. Причём автомобиль за это время предлагался в разных типах кузова – седан, трёхдверный и пятидверный хэтчбека. Но самым распространённым вариантом, конечно же, является купе. Когда в августе этого года появилась первая информация о возрождении модели, многие посчитали, что сделают именно двухдверную версию. Однако появившийся недавно второй тизер дал понять, что автомобиль получит кузов лифтбек.

Передняя часть будет выполнена в стиле других новых моделей Acura, а самым интересным элементом является имя Integra, отштампованное под левой фарой. О пропорциях автомобиля пока трудно судить, однако если верить всё тем же тизерам, на одном из которых изображён предположительно силуэт будущей новинки, Integra может получить классические пропорции с длинным капотом и достаточно большим задним свесом. Двери будут выполнены без оконных рамок, что вызывает ассоциации с такими моделями, как Audi A5 Sportback и BMW 4 Series Gran Coupe. Задняя часть будет перекликаться с Integra/RSX последнего поколения образца 2001 года благодаря вытянутым по горизонтали фонарям (под одним из которых также будет имя модели) и объединяющих их разъему крышки багажника с углублением под ручку открывания в центре. И уже сейчас видно, что погрузочная высота багажника будет очень высокой, благо дверь будет открываться вместе с задним стеклом, как и полагается лифтбеку.

Новинка позиционируется как премиальный спортивный компактный автомобиль. О технической части информации пока практически нет, есть предположение, что лифтбек будет построен на платформе Honda Civic нынешнего поколения. Премьера новой Интегры ожидается весной 2022 года.

Acura RSX/Honda Integra 2001-2006 1 / 3 Acura RSX/Honda Integra 2001-2006 2 / 3 Acura RSX/Honda Integra 2001-2006 3 / 3

Сегодня в России бренд Acura официально не представлен. Марка выходила на наш рынок в апреле 2014-го, в самом начале кризиса, и продержалась ровно два года, после чего продажи были прекращены. Что за касается Хонды, то сейчас компания предлагает лишь два кроссовера, младшим из которых является CR-V с единственным 186-сильным атмосферным 2.4 в сочетании с вариатором – от 2 939 900 рублей. Вторая модель – Pilot, который также предлагается с одним вариантом двигателя, 249-сильным 3.0 V6 в паре с 6-ступенчатым «автоматом», минимальная стоимость составит 3 849 900 рублей.

Между тем, Honda на прошлой неделе уже возродила модель Integra, правда это совсем другой автомобиль.