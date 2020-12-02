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  • Acura засветила серийный новый MDX: премьера через неделю, будет и «горячий» SUV

Acura засветила серийный новый MDX: премьера через неделю, будет и «горячий» SUV

02.12.2020 208 0 0

В четвертом поколении флагманский кроссовер принадлежащего Хонде премиум-бренда слегка подрос, существенно преобразился внутри, а также обрел «заряженную» версию Type S. На рынок новинка выйдет в начале следующего года.

 

В виде прототипа трехрядный кросс Acura MDX новой генерации дебютировал в октябре, а теперь марка опубликовала тизеры конвейерного варианта и назвала дату премьеры – модель представят 8 декабря. Впрочем, интригует компания зря, ведь товарный SUV практически полностью повторит своего предвестника.

Напомним, «четвертый» MDX построен на новой «тележке» с передней подвеской на двойных поперечных рычагах вместо McPherson (та же платформа лежит и в основе последнего седана Acura TLX). Двигатель все так же расположен поперечно, в «базе» – передний привод. У кроссовера увеличены длина и ширина, но точные габариты компания пока не раскрыла (у предшественника – 4984 и 1974 мм соответственно). Зато в Acura назвали размер колесной базы – 2896 мм, что на 76 мм больше по сравнению с «третьим» кроссовером.

Паркетник получил передний бампер с «жабрами», радиаторная решетка теперь больше, в фарах – изломанные линии ходовых огней, а расположенные на багажной двери секции фонарей стали у́же. Разумеется, оптика светодиодная. У прототипа были 21-дюймовые колеса, они же наверняка перешли и на серийную версию. Единственное заметное отличие товарного SUV на тизерной картинке от предвестника – более крупные наружные зеркала.

Интерьер оформили в стиле TLX, внутри – мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью тачскрином диагональю 12,3 дюйма (у седана экран диагональю 10,2 дюйма), управлять которой по-прежнему можно с помощью тачпада, установленного на центральном тоннеле. В отделке применяются кожа, алюминий и натуральное дерево, у аудиосистемы есть 25 динамиков и встроенная подсветка, также сохранили кнопочный пульт «автомата». Еще в арсенале нового MDX значатся виртуальная «приборка», передние кресла с функцией массажа (предусмотрено девять режимов) и трехсекционная фронтальная подушка безопасности переднего пассажира (снижает вероятность соскальзывания головы в сторону.

Прототип Acura MDX нового поколения
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Прототип Acura MDX нового поколения
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Прототип Acura MDX нового поколения
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Прототип Acura MDX нового поколения
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Прототип Acura MDX нового поколения
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Прототип Acura MDX нового поколения
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Кроссовер сохранил атмосферный мотор V6 3.5, но мощность еще не названа (у предшественника он выдает 294 л.с. и 362 Нм). На смену девятиступенчатому «автомату» пришел десятиступенчатый. За доплату предусмотрен полный привод SH-AWD (четвертого поколения) с индивидуальными муфтами подключения задних колес. Кроме того, у MDX появилась «заряженная» версия Type S, под капотом такого кросса установлен бензиновый турбомотор V6 3.0 с непосредственным впрыском, он выдает 360 л.с. и 480 Нм (у последнего седана TLX тоже есть вариант Type S с тем же двигателем). Для MDX Type S перенастроили 10АКП и подвеску, плюс для него заявлены тормоза Brembo с четырехпоршневыми механизмами. «Горячий» кросс бывает только полноприводным. А вот о гибридном варианте, который есть у прежнего MDX, все так же пока ни слова.

Уходящий кроссовер Acura MDX
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Уходящий кроссовер Acura MDX
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Уходящий кроссовер Acura MDX
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Стандартный паркетник четвертой генерации выйдет на американский рынок в начале 2021 года, версию Type S придется подождать до лета. В России Acura была представлена совсем недолго: на наш рынок бренд вывели в 2014-м, а уже в 2016-м продажи свернули. Возвращаться в РФ премиальная марка Хонды не собирается.

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