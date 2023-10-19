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  • Агент с крыльями: рассекречена внешность премиального седана eπ 007 от Dongfeng

Агент с крыльями: рассекречена внешность премиального седана eπ 007 от Dongfeng

19.10.2023 67 0 0

Китайская госкорпорация Dongfeng Motor готовится к запуску нового премиального бренда eπ, его первой моделью станет среднеразмерный седан с индексом 007 — премьера назначена на 6 ноября, а сегодня опубликованы официальные фотографии экстерьера.

Dongfeng намерена стать крупным игроком в динамично развивающемся сегменте NEV китайского авторынка, для чего решила запустить сразу несколько новых брендов, к 2025 году Dongfeng хочет достичь уровня продаж в 1 млн NEV-автомобилей в год. Аббревиатура NEV, напомним, расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили, plug-in гибриды и водородные автомобили.

У Dongfeng уже есть два полноценных NEV-бренда — это хорошо известный в России премиальный Voyah и совсем свежий оффроудный Mengshi, в августе этого года были анонсированы ещё два — eπ и Nammi. Бренд Nammi будет выпускать относительно массовые и доступные электромобили, а eπ — это ещё один премиальный бренд, но чуть менее пафосный, чем Voyah.

Исторически бренд eπ вырос из суббренда Aeolus: в 2018 году Dongfeng представил концептуальный четырёхдверный купе-кабриолет Aeolus eπ01, серийным он так и не стал, а вот занятное имя eπ пригодилось. Первая модель eπ была показана в августе в закамуфлированном виде и с заводских индексом S73, на этой неделе новинка всплыла в электронной базе китайского Минпрома уже как eπ 007 (привет Джеймсу Бонду), после чего Dongfeng Motor опубликовала в китайской соцсети Weibo несколько официальных фотографий.

Из досье на сайте Минпрома мы знаем, что габаритная длина eπ 007 — 4880 мм, ширина — 1895 мм, высота — 1460 мм, колёсная база — 2915 мм. Китайский журнал Autohome сообщает, что eπ 007 будет оснащаться полностью электрическими и plug-in гибридными силовыми установками типа range extender, где ДВС используется в качестве удлинителя электрического запаса хода. Электрические силовые установки будут одно- и двухмоторные на выбор. У двухмоторного полноприводного eπ 007 мощность двигателей составит 160 кВт и 200 кВт, в сумме выходит 360 кВт (489,5 л.с.).

Салон eπ 007 пока не рассекречен, а внешность, как можно судить по первым фотографиям, совершенно тривиальная, ничем не выделяющаяся на фоне десятков других аналогичных китайских NEV-моделей. Подъёмные передние двери типа крылья бабочки мы уже видели у седанов Hozon Neta S и Aion Hyper GT — они же, вероятно, будут главными конкурентами eπ 007 на рынке.

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Больше подробностей о eπ 007 мы узнаем после официальной премьеры 6 ноября, продажи должны начаться до конца текущего года. Второй моделью eπ станет срендеразмерный кроссовер с заводским индексом S59, на него пока можно полюбоваться только в камуфляжной обёртке.

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