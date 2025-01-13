AITO M8: конкурент Li L8 от Huawei и Seres показался на первых фотографиях

Бренд AITO был запущен в 2021 году как совместное детище IT-гиганта Huawei и компании Seres. Прошлый год оказался для AITO очень удачным: его продажи в Китае за первые 11 месяцев, по данным CAAM, составили 355 931 автомобиль (+397,6% по сравнению с АППГ), из них 141 140 — это дебютировавший в конце 2023 года флагманский кроссовер AITO M9 (габаритная длина — 5230 мм, колёсная база — 3110 мм), который предлагается с plug-in гибридными и чисто электрическими силовыми установками на выбор.

AITO M8 встанет на ступеньку ниже флагманского AITO M9, и, судя по индексу и габаритам, он нацелен на борьбу c plug-in гибридным кроссовером L8 компании Li Auto. Габаритная длина AITO M8 — 5190 мм, ширина — 1999 мм, колёсная база — 1795 мм, колёсная база — 3105 мм. Для сравнения скажем, что габаритная длина флагманского кроссовер L9 компании Li Auto — 5218 мм, колёсная база — 3105 мм, а соответствующие размеры Li L8 составляют 5080 и 3005 мм.

Электрические силовые установки для AITO M8 на данный момент не заявлены — только plug-in гибридные типа range extender, где 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью от 36 до 52 кВт·ч. Колёса вращают электромоторы — передний мощностью 224 л.с. и задний мощностью 309 л.с. Без включения бензинового двигателя AITO M8 сможет проехать на одной зарядке от 161 до 240 км по циклу CLTC в зависимости от оснащения. Штатные колёса — 20- либо 21-дюймовые. Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Снаряженная масса — от 2640 до 2715 кг. Других технических подробностей пока нет.

В плане внешности AITO M8 не буквально цитирует флагманский AITO M9, есть отличия в дизайне светотехники и дверных ручек, но тем не менее видно, что это родственные модели. В салоне тоже наверняка будет много общих элементов, в том числе новейшая ездовая и развлекательная электроника от Huawei.

Добавим, что сегодня AITO входит в созданную в 2023 году компанией Huawei дочернюю структуру HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), она отвечает за развитие головного направления автобизнеса китайского IT-гиганта. Три других бренда HIMA — это Luxeed, Stelato и Maextro. Бренды Luxeed и Stelato были запущены совместно с Chery и BAIC соответственно, а партнёром самого молодого бренда Maextro стала компания JAC. В ближайшее время Huawei намерена также запустить совместный бренд с GAC, но его коммерческое имя пока не рассекречено.

В России из входящих в состав HIMA брендов официально представлен только AITO, да и то его машины продаются у нас под маркой Seres, то есть AITO M8 у нас, скорее всего, будет продаваться под комбинированным именем Seres AITO M8.

