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AITO M9: большой кроссовер от Huawei готовится к выходу на рынок

12.09.2023 127 0 0

Автомобильная марка AITO, принадлежащая китайскому IT-гиганту Huawei, скоро представит флагманский кроссовер М9, сегодня он появился в электронной базе китайского Минпрома, стали известны некоторые технические характеристики.

Компания Huawei, прославившаяся своими смартфонами и стойкостью под американскими санкциями, хочет стать крупным игроком китайского авторынка и ведёт на него наступление сразу с нескольких направлений, сотрудничая с другими стартапами и с уже состоявшимися автопроизводителями. Марка AITO (расшифровывается как Adding Intelligence to Auto, что в переводе на русский означает «привнося интеллект в машину») была запущена в 2021 году в рамках совместного предприятия с Seres, но минувшим летом AITO полностью перешла под контроль Huawei.

Технические узы с Seres сохраняются, однако теперь Seres — не эксклюзивный партнёр AITO. Первые две модели AITO — среднеразмерные кроссоверы М5 и М7 — построены на платформе Seres, а вот совсем свежий флагманский кроссовер М9, официальная премьера которого ещё не состоялась, возможно, уже разработан самостоятельно либо с другим партнёром — точной информации на сей счёт пока нет. Очевидно лишь, что по части дизайна AITO M9 спереди очень похож на дебютную модель запущенного в прошлом месяце бренда Luxeed (совместное детище Chery и Huawei).

Габаритная длина AITO M9 — 5230 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3110 мм. Для новинки заявлены две силовые установки на выбор — plug-in гибридная и полностью электрическая. Гибридная состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 152 л.с. и двух электромоторов: тот, что установлен на передней оси, выдаёт 165 кВт (224 л.с.), задний — 200 кВт (272 л.с.).

Чисто электрическая версия — двухмоторная полноприводная, мощность переднего мотора — 160 кВт (217 л.с.), заднего — 230 кВт (313 л.с.).

Батареи для AITO M9 будет поставлять CATL, их ёмкость пока не объявлена. Фотографий салона пока нет, ясно лишь, что он будет трёхрядным.

Ожидается, что AITO M9 поступит в продажу до конца текущего года, так что новые подробности не заставят себя долго ждать.

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