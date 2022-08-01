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  • Alfa Romeo готовит большую новинку: автомобиль доберётся до США

Alfa Romeo готовит большую новинку: автомобиль доберётся до США

01.08.2022 347 0 3

Пока что не ясно, будет ли это кроссовер или седан. Предполагается, что модель итальянского бренда поступит в серию в 2027 году.

 

Марка Alfa Romeo принадлежит автогиганту Stellantis, который появился в начале прошлого года после слияния группы PSA и концерна FCA. У итальянского бренда на американском рынке в течение последних нескольких лет наблюдаются сравнительно ровные продажи. Так, по итогам «ковидного» 2020-го дилерам удалось реализовать 18 586 машин, что на 1,6% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года американцы купили 18 250 экземпляров (на 1,8% меньше). В текущем году падение более ощутимое: за первый квартал в США был продан 3291 автомобиль Alfa Romeo (на 29,2% меньше, чем за первые три месяца 2021-го).

На фото: Alfa Romeo Tonale

В дальнейшем итальянская марка собирается расширить свой модельный ряд, в том числе в Штатах, за счёт некой загадочной новинки. По словам главы Alfa Romeo Жана-Филиппа Импарато, на которого ссылается агентство Reuters, это будет полноразмерный автомобиль. Правда, о том, будет это кроссовер или седан, в компании пока не сообщают. Помимо американского рынка, новинка, вероятно, будет продаваться также в странах Европы и в Китае. В целом, Альфа Ромео намерена занять место международного премиального бренда Stellantis.

Жан-Филипп Импарато отметил, что решение о том, какому сегменту будет принадлежать новая модель Alfa Romeo, компания примет к концу текущего года. Он пояснил, что, скорее всего, это не будет «классический большой SUV», который сможет составить прямую конкуренцию BMW X5 и X6. По словам топ-менеджера, компания хочет «найти правильное сочетание».

На фото: логотип Alfa Romeo

Не исключено, что итальянский производитель остановится на модели, у которой стёрты границы между седаном, лифтбеком и кроссовером, в качестве примеров можно привести недавно представленное семейство Toyota Crown или же новый глобальный Peugeot 408 (кстати, бренд Пежо тоже входит в состав автогиганта Stellantis).

Ожидается, что модель доберётся до дилеров в 2027 году. Пока что неизвестно, где наладят производство нового автомобиля Alfa Romeo. Несмотря на то, что его будут разрабатывать в расчёте на американских покупателей, это не значит, что производство наладят в Северной Америке. Не исключено, что машины будут сходить с конвейера на одном из заводов в Италии, а после их импортируют в Штаты.

На фото: Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio

Разработка обещанной американцам новинки – не единственный проект Alfa Romeo: по плану к 2026 году должны появиться пять моделей. В списке значится электрический кроссовер, который в иерархии бренда займет место ниже Tonale и Stelvio, он появится в 2024-ом. Кроме того, ещё одним электрокаром станет Giulia следующей генерации: ранее мы публиковали рендер возможной внешности этой «зелёной» новинки.

Помимо этого, Alfa Romeo может в 2023 году представить концепт небольшого спортивного автомобиля с ДВС. Не исключено, что серийная версия дебютирует примерно в середине текущего десятилетия. Под капотом может оказаться битурбомотор V6 объёмом 2,9 литра – от «заряженных» версий Giulia и Stelvio Quadrifoglio.

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