Alfa Romeo разрабатывает Giulia следующей генерации: первое изображение

Ожидается, что презентация новинки итальянского бренда состоится в конце 2024 года, а до дилеров модель доберётся в 2025-ом.

Марка Alfa Romeo принадлежит автогиганту Stellantis, который был образован путём слияния FCA и PSA в начале 2021 года. Перед итальянским брендом поставили задачу – в ближайшие годы увеличить продажи и повысить прибыльность. Отметим, пока что результаты марки на европейском рынке оставляют желать лучшего: Альфа находится в «минусе» с 2018 года. По итогам докризисного 2019-го показатель рухнул более чем на 53%, в течение «ковидного» 2020-го он снизился ещё на 34,3%, а в прошлом году продолжил падение: за 2021-ый клиенты купили 25 964 шт., что на 27,3% меньше.



На фото: Alfa Romeo Giulia Ti

В начале текущего месяца стало известно о том, что Alfa Romeo готовит Giulia нового поколения. По словам главы компании Жана-Филиппа Импарато, автомобиль получит только полностью электрическую силовую установку. Технических подробностей пока нет, не исключено, что «начинку» следующая Джулия получит от частично рассекреченного «родственника» Maserati Grecale Folgore. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у «электрокроссовера» будет 400-вольтовая архитектура, батарея ёмкостью 105 кВт*ч и максимальный крутящий момент в 800 Нм.



Alfa Romeo вывела на рынок «четырёхдверку» Giulia и созданный на её основе кроссовер Stelvio в 2016 году. В конце 2019-го марка представила их обновлённые версии: внешность моделей, а также моторная гамма остались прежними, создатели внесли поправки только в салон машин. Отметим, продажи седана в Европе с каждым годом постепенно снижаются. Так, по итогам 2021-го клиенты купили всего 6297 машин, что на 15,3% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2017-ом модель разошлась на этом рынке тиражом в 24 679 единиц.

Следующее поколение Alfa Romeo Giulia, которое сейчас находится в разработке, призвано увеличить продажи модели. Официальной информации о том, как будет выглядеть этот электромобиль, пока нет, так что у художников есть возможность пофантазировать на тему экстерьера «второй» Джулии. Свой вариант внешности будущей новинки предлагает дизайнер испанского издания motor.es.



Рендер Alfa Romeo Giulia нового поколения

Судя по рендеру, Alfa Romeo Giulia может отказаться от кузова «четырёхдверки». Представленный на изображении автомобиль скорее напоминает «приподнятый» лифтбек. Дизайн его передней части, вероятно, многое позаимствует от представленного в начале февраля кроссовера Tonale. Предполагается, что головную оптику с полукружьями ходовых огней сделают чуть тоньше, заглушка в виде фирменной решётки радиатора останется практически прежней, а у пары воздухозаборников, интегрированных в нижнюю часть переднего бампера, будет более узкая форма.



На фото: салон актуального седана Alfa Romeo Giulia Ti

На рендере видно, что по периметру кузова проходит обвес из некрашеного пластика, кроме того, у будущей Alfa Romeo Giulia может быть крыша чёрного цвета с рейлингами. Ещё на рисунке можно заметить, что ближе к корме располагается антенна «акулий плавник». Профиль украшают колёсные диски узнаваемого фирменного дизайна.

По предварительным данным, запас хода у будущего электрокара составит около 700 км. Мощность «начинки», вероятно, окажется в диапазоне от 170 до 245 л.с., привод – задний или полный. Ожидается, что презентация Alfa Romeo Giulia следующей генерации состоится в конце 2024 года, а до дилеров модель доберётся в 2025-ом.

