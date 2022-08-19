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Alfa Romeo готовит дорогой спорткар, который появится в следующем году

19.08.2022 43 0 0

Точной информации о «начинке» новинки итальянского бренда пока нет. Известно лишь, что автомобиль не будет гибридом.

 

Марка Alfa Romeo ранее принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles. В начале 2021 года он объединился с французской группой PSA, в результате на глобальном рынке появился новый автогигант Stellantis («старые» названия участников слияния теперь не используются). Все бренды компаний было решено оставить (даже те, которые считались неприбыльными), в их числе оказалась и Alfa Romeo.

Одной из ближайших задач бренда стало добиться финансовой устойчивости. Ожидается, что в этом поможет электрификация модельного ряда и выпуск массовых моделей. Сразу по двум пунктам «отчитался» представленный в феврале кроссовер начального уровня Alfa Romeo Tonale, у которого есть несколько гибридных версий.

Однако компания не собирается отказываться от другого своего направления – разработки и выпуска спорткаров. Ещё в феврале производитель сообщал, что соответствующие новинки будут, а в ходе работы над их дизайном создатели «обратятся за вдохновением» к Alfa Romeo Spider «Duetto» и T33 Stradale. Тогда сообщалось, что линейка марки расширится за счёт спорткара до конца текущего десятилетия, теперь появился более конкретных срок, причём поклонников бренда он порадует.

На фото: логотип бренда Alfa Romeo

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу Alfa Romeo Жана-Филиппа Импарато, новый спорткар появится в первой половине 2023 года: автомобиль, вероятно, дебютирует в статусе концепта. Ожидается, что презентация товарного варианта новинки пройдёт либо в 2024-ом, либо в 2025 году, тогда же будет налажено его мелкосерийное производство.

О новинке информации пока почти нет: известно, что модель выпустят ограниченным тиражом, а также о том, что ценник спорткара будет высоким (ориентировочную стоимость будущего автомобиля он пока не назвал). О дизайне сведений пока нет, но очевидно, экстерьер нового Alfa Romeo может отобразить некие «ретро-черты» уже упомянутого T33 Stradale конца шестидесятых, выпускавшегося в конце 60-ых годов прошлого века.

Жан-Филипп Импарато сказал несколько слов и о технике: он отметил, что автомобиль либо оснастят «чистым ДВС», либо ему дадут полностью электрическую «начинку». Более конкретных данных пока нет, хотя теперь можно с уверенностью сказать, что спорткар не получит гибридную силовую установку.

На фото: Alfa Romeo Giulia GTA

Отметим, спорткар Alfa Romeo появится сравнительно скоро, так что у него есть все шансы получить традиционный двигатель внутреннего сгорания, ведь во второй половине текущего десятилетия бренд уже будет на пути к полному «озеленению». Не исключено, что в этом случае его оснастят мотором V6 объёмом 2,9 литра, которым оснащается Giulia GTA (у этой версии он выдаёт 540 л.с. и 600 Нм крутящего момента).

Недавно стало известно о том, что внешность моделей Alfa Romeo не будет сильно меняться из-за «начинки», об этом рассказал главный дизайнер Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос. Он пояснил, что «электрификация меняет способ питания автомобиля, но характер, стиль, ценности останутся прежними».

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