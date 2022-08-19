Alfa Romeo готовит дорогой спорткар, который появится в следующем году

Марка Alfa Romeo ранее принадлежала итало-американскому концерну Fiat Chrysler Automobiles. В начале 2021 года он объединился с французской группой PSA, в результате на глобальном рынке появился новый автогигант Stellantis («старые» названия участников слияния теперь не используются). Все бренды компаний было решено оставить (даже те, которые считались неприбыльными), в их числе оказалась и Alfa Romeo.
Одной из ближайших задач бренда стало добиться финансовой устойчивости. Ожидается, что в этом поможет электрификация модельного ряда и выпуск массовых моделей. Сразу по двум пунктам «отчитался» представленный в феврале кроссовер начального уровня Alfa Romeo Tonale, у которого есть несколько гибридных версий.
Однако компания не собирается отказываться от другого своего направления – разработки и выпуска спорткаров. Ещё в феврале производитель сообщал, что соответствующие новинки будут, а в ходе работы над их дизайном создатели «обратятся за вдохновением» к Alfa Romeo Spider «Duetto» и T33 Stradale. Тогда сообщалось, что линейка марки расширится за счёт спорткара до конца текущего десятилетия, теперь появился более конкретных срок, причём поклонников бренда он порадует.
Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу Alfa Romeo Жана-Филиппа Импарато, новый спорткар появится в первой половине 2023 года: автомобиль, вероятно, дебютирует в статусе концепта. Ожидается, что презентация товарного варианта новинки пройдёт либо в 2024-ом, либо в 2025 году, тогда же будет налажено его мелкосерийное производство.
О новинке информации пока почти нет: известно, что модель выпустят ограниченным тиражом, а также о том, что ценник спорткара будет высоким (ориентировочную стоимость будущего автомобиля он пока не назвал). О дизайне сведений пока нет, но очевидно, экстерьер нового Alfa Romeo может отобразить некие «ретро-черты» уже упомянутого T33 Stradale конца шестидесятых, выпускавшегося в конце 60-ых годов прошлого века.
Жан-Филипп Импарато сказал несколько слов и о технике: он отметил, что автомобиль либо оснастят «чистым ДВС», либо ему дадут полностью электрическую «начинку». Более конкретных данных пока нет, хотя теперь можно с уверенностью сказать, что спорткар не получит гибридную силовую установку.
Отметим, спорткар Alfa Romeo появится сравнительно скоро, так что у него есть все шансы получить традиционный двигатель внутреннего сгорания, ведь во второй половине текущего десятилетия бренд уже будет на пути к полному «озеленению». Не исключено, что в этом случае его оснастят мотором V6 объёмом 2,9 литра, которым оснащается Giulia GTA (у этой версии он выдаёт 540 л.с. и 600 Нм крутящего момента).
Недавно стало известно о том, что внешность моделей Alfa Romeo не будет сильно меняться из-за «начинки», об этом рассказал главный дизайнер Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романос. Он пояснил, что «электрификация меняет способ питания автомобиля, но характер, стиль, ценности останутся прежними».
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