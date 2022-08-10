Приверженность стилю: внешность моделей Alfa Romeo не будет сильно меняться из-за «начинки»

Бренд Alfa Romeo на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis, который был создан в начале 2021 года в результате объединения группы PSA и концерна FCA. Ранее перед руководством итальянской марки поставили задачу – увеличить продажи и повысить прибыльность в течение ближайших лет. Пока что результаты марки на европейском рынке оставляют желать лучшего: Альфа находится в «минусе» с 2018-го. По итогам докризисного 2019 года показатель рухнул более чем на 53%, за «ковидный» 2020-ый он снизился ещё на 34,3%, а в прошлом году падение продолжилось: клиенты купили 25 964 экземпляра, что на 27,3% меньше.



На фото: Alfa Romeo Tonale

Одним из главных направлений для Alfa Romeo в обозримом будущем является разработка и производство электромобилей. По плану, первый автомобиль марки с безальтернативной «зелёной» силовой установкой появится в 2025 году. Подробностей об этой новинке пока нет, ранее сообщалось лишь, что эта модель будет предназначена в первую очередь для американского рынка. Отметим, в 2024-ом обещает появиться кроссовер, который в иерархии бренда займет место ниже Tonale и Stelvio (у него будут варианты как с полностью электрической «начинкой», так и с ДВС). Позднее на рынок выйдут Giulia и Stelvio нового поколения – для них предусмотрена только «батарейная» техника. Исключительно на электрокары бренд перейдёт в 2027-ом.



На фото: логотип Alfa Romeo

По словам главного дизайнера Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романоса, по экстерьеру электрические модели итальянского бренда будут мало чем отличаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. То есть «нарочито электрокарами» они выглядеть не будут. «Электрификация меняет способ питания автомобиля, но характер, стиль, ценности [у бренда] останутся прежними», — пояснил шеф-дизайнер изданию Top Gear, отметив, что для него важно, чтобы будущие модели марки остались настоящими Alfa Romeo.

Алехандро Месонеро-Романос также добавил, что разработчики первых электромобилей стремились к тому, чтобы сделать их отличными от машин с ДВС. Однако в сравнительно скором будущем все новые выпускаемые машины станут электрокарами, так что нет необходимости с помощью внешности моделей делать заявление вроде «привет, я электромобиль».



На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Тем не менее, ряд отличий от вариантов с ДВС у «зелёных» моделей Alfa Romeo всё-таки будет. Предполагается, что электромобили получат иные пропорции, более низкий центр тяжести, более короткие свесы и более длинное расстояние между осями, что позволит сделать салон таких машин просторнее. Кроме того, у будущих моделей на передней части, очевидно, будет закрытая заглушка, выполненная в форме фирменной узнаваемой решётки радиатора.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в менее обозримом будущем (то есть после работы над так называемыми «массовыми» моделями) Alfa Romeo собирается выпустить новый спорткар. Предполагается, что он появится до конца текущего десятилетия. За ним могут последовать и другие новинки в нишевом сегменте. Вероятно, в ходе работы над дизайном спортивных моделей создатели «обратятся за вдохновением» к Spider «Duetto» и T33 Stradale.

