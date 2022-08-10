Бизнес ×
  • Приверженность стилю: внешность моделей Alfa Romeo не будет сильно меняться из-за «начинки»

Приверженность стилю: внешность моделей Alfa Romeo не будет сильно меняться из-за «начинки»

10.08.2022 89 0 0

Итальянский производитель, как и многие другие европейские бренды, готовится к полному переходу на разработку и производство электромобилей.

 

Бренд Alfa Romeo на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis, который был создан в начале 2021 года в результате объединения группы PSA и концерна FCA. Ранее перед руководством итальянской марки поставили задачу – увеличить продажи и повысить прибыльность в течение ближайших лет. Пока что результаты марки на европейском рынке оставляют желать лучшего: Альфа находится в «минусе» с 2018-го. По итогам докризисного 2019 года показатель рухнул более чем на 53%, за «ковидный» 2020-ый он снизился ещё на 34,3%, а в прошлом году падение продолжилось: клиенты купили 25 964 экземпляра, что на 27,3% меньше.

На фото: Alfa Romeo Tonale

Одним из главных направлений для Alfa Romeo в обозримом будущем является разработка и производство электромобилей. По плану, первый автомобиль марки с безальтернативной «зелёной» силовой установкой появится в 2025 году. Подробностей об этой новинке пока нет, ранее сообщалось лишь, что эта модель будет предназначена в первую очередь для американского рынка. Отметим, в 2024-ом обещает появиться кроссовер, который в иерархии бренда займет место ниже Tonale и Stelvio (у него будут варианты как с полностью электрической «начинкой», так и с ДВС). Позднее на рынок выйдут Giulia и Stelvio нового поколения – для них предусмотрена только «батарейная» техника. Исключительно на электрокары бренд перейдёт в 2027-ом.

На фото: логотип Alfa Romeo

По словам главного дизайнера Alfa Romeo Алехандро Месонеро-Романоса, по экстерьеру электрические модели итальянского бренда будут мало чем отличаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. То есть «нарочито электрокарами» они выглядеть не будут. «Электрификация меняет способ питания автомобиля, но характер, стиль, ценности [у бренда] останутся прежними», — пояснил шеф-дизайнер изданию Top Gear, отметив, что для него важно, чтобы будущие модели марки остались настоящими Alfa Romeo.

Алехандро Месонеро-Романос также добавил, что разработчики первых электромобилей стремились к тому, чтобы сделать их отличными от машин с ДВС. Однако в сравнительно скором будущем все новые выпускаемые машины станут электрокарами, так что нет необходимости с помощью внешности моделей делать заявление вроде «привет, я электромобиль».

На фото: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

Тем не менее, ряд отличий от вариантов с ДВС у «зелёных» моделей Alfa Romeo всё-таки будет. Предполагается, что электромобили получат иные пропорции, более низкий центр тяжести, более короткие свесы и более длинное расстояние между осями, что позволит сделать салон таких машин просторнее. Кроме того, у будущих моделей на передней части, очевидно, будет закрытая заглушка, выполненная в форме фирменной узнаваемой решётки радиатора.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в менее обозримом будущем (то есть после работы над так называемыми «массовыми» моделями) Alfa Romeo собирается выпустить новый спорткар. Предполагается, что он появится до конца текущего десятилетия. За ним могут последовать и другие новинки в нишевом сегменте. Вероятно, в ходе работы над дизайном спортивных моделей создатели «обратятся за вдохновением» к Spider «Duetto» и T33 Stradale.

авторынок электромобиль новинки бизнес Alfa Romeo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Огромный выбор и общая простота: стоит ли покупать Nissan Qashqai I за миллион рублей Пару лет назад, выбирая кроссовер за миллион, мы рассматривали трехлетний Ford Kuga или пятилетний Kia Sportage. С тех пор ситуация изменилась, и теперь под миллион стоят даже компактные мо... 3036 1 2 09.08.2022
Статьи / Популярные вопросы Штраф и конфискация машины за выброс мусора с 14 июля 2022: что грозит автовладельцам Недавно мы подробно разобрались в том, за что у нарушителей ПДД могут конфисковать машину, а их самих отправить в тюрьму. Но фраза «конфискация транспортного средства» в июле звучала еще в... 643 0 9 08.08.2022
Статьи / Интересно 5 причин покупать и не покупать Kia Cee’d II JD Как вы думаете, можно ли найти на вторичном рынке автомобиль С-класса в возрасте 4-5 лет с богатым оснащением по относительно вменяемой цене и так, чтобы еще хотя бы года три-четыре вам не п... 2682 0 2 07.08.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 15606 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 11017 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 8050 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings