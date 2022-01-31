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  • Alfa Romeo готовится к скорой премьере: новое видео кроссовера Tonale, на этот раз салон

Alfa Romeo готовится к скорой премьере: новое видео кроссовера Tonale, на этот раз салон

31.01.2022 26 0 0

Новинка станет первым подзаряжаемым гибридом итальянской марки, принадлежащей автогиганту Stellantis.

 

Компания Alfa Romeo презентовала концептуальный кроссовер Tonale в 2019 году. Предполагалось, что серийную версию, которая сохранила название предвестника, мы увидим в 2021-ом, однако, модель отправили на доработку, так что срок презентации товарного SUV сдвинулся. В конце прошлого года новый паркетник мелькнул в общем корпоративном видео марки (с его помощью производитель поздравил своих клиентов с грядущими праздниками). Теперь Alfa Romeo объявила дату премьеры – 8 февраля – и начала отдельную тизерную кампанию, посвящённую Tonale: первое видео появилось в Сети в начале прошлой недели, а недавно был опубликован новый ролик.

В новом видео итальянская марка частично показала салон серийного кроссовера Tonale. Так, в коротком ролике частично видно рулевое колесо, снятое крупным планом, подголовник с вышитым красными нитками логотипом бренда и такого же цвета прострочку на сидениях. Кроме того, ещё кадр демонстрирует небольшой итальянский флаг – этот элемент оформления расположен на кузове.

На фото: концепт Alfa Romeo Tonale

Как мы сообщали ранее, экстерьер товарного Alfa Romeo Tonale будет мало чем отличаться от одноименного концепта, представленного почти три года назад. Конечно, боковые камеры ему заменят обычными зеркалами заднего вида, а дверные ручки будут обычными, а не утопленными (судя по шпионским фотографиям прототипов новинки, находящихся на испытаниях).

Вероятно, длина серийного кроссовера составит около 4,5 метра. Ожидается, что приборная панель у Tonale будет виртуальной, а сенсорный экран информационно-развлекательной системы окажется больше, чем был у концепта.

В основе нового паркетника итальянского бренда лежит платформа Small Wide LWB, на ней же базируется американский кроссовер Jeep Compass. Напомним, Tonale станет последней моделью Alfa Romeo, которая получит «тележку» ещё концерна FCA (сейчас это название не используется), ведь следующие новые Альфы будут созданы на платформах Stellantis, которые в основном разработаны силами французов из бывшей группы PSA.

На фото: салон концепта Alfa Romeo Tonale
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На фото: салон концепта Alfa Romeo Tonale
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В компании уже давно сказали о том, что кроссовер будет подзаряжаемым гибридом, правда, подробностями о технике пока так и не поделились. Не исключено, что «начинка» у серийного Alfa Romeo Tonale такая же, как у родственного гибрида Jeep Compass 4xe: в основе установки лежит бензиновая «турбочетвёрка» объёмом 1,3 литра, а на задней оси расположен электромотор. У топового исполнения такого Compass суммарная отдача составляет 240 л.с. У нового кроссовера Альфы ожидаются и другие версии.

Ранее мы публиковали рендерное изображение товарного кроссовера Tonale, которое было создано дизайнером издания motor.es. Окажется ли реальный автомобиль похож на представленное видение, мы узнаем совсем скоро: до премьеры осталось чуть больше недели.

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