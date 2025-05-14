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Alfa Romeo может выпустить спорткар, который окажется родственником Dodge Charger

14.05.2025 14 0 0

Правда, в скором времени ждать такой новинки не стоит: сначала марке нужно «встать на ноги», то есть стать прибыльной за счёт более массовых моделей.

Итальянская марка Alfa Romeo входит в состав мультибрендового автогиганта Stellantis. Ранее «Альфе» поставили задачу – добиться прибыльности, тогда создателю по большей части нишевых машин пришлось сменить вектор развития. В итоге на первый план в стратегии вышли разработка электромобилей и упрочение позиций в сегменте кроссоверов. Последние несколько лет показали, что ставки на «тотальное озеленение» себя не оправдали, кроме того, производитель по-прежнему не готов отказаться от разработки спорткаров. Правда, сроки начала работы над этими проектами продолжают сдвигаться.

На фото: Alfa Romeo 33 Stradale (выпущено всего 33 экземпляра)

Компании по-прежнему необходимо сначала «встать на ноги». Предполагается, что с этой задачей поможет справиться выпуск Alfa Romeo Giulia и Stelvio нового поколения: они находятся в разработке, первым, ближе к концу 2025 года, дебютирует кроссовер, за ним последует седан. Напомним, изначально предполагалось, что у новинок будет только полностью электрическая «начинка», однако в марте производитель подтвердил, что у них будут и версии с ДВС.

Судя по всему, если Alfa Romeo Giulia и Stelvio следующей генерации позволят итальянскому бренду выйти на прибыльность, он сможет заняться разработкой спорткара. Стоит отметить, что такие модели, как правило, являются имиджевыми – стоят дорого, для повседневных нужд использовать их бессмысленно, чаще всего оседают в гаражах обеспеченных коллекционеров, зато «шуму делают» немало.

О том, что в Alfa Romeo думают о расширении линейки за счёт модели «с более высокой производительностью» в интервью изданию Car Magazine рассказал глава отдела маркетинга компании Криштиану Фиорио. При этом пока что он осторожно называет такую потенциальную новинку «мечтой», на которой можно будет сосредоточиться после и того, как марка «добьётся результата».

На фото: салон Alfa Romeo 33 Stradale

По предварительным данным, в основу модели может лечь платформа STLA Large, которая будет роднить потенциальную спортивную новинку с Dodge Charger (американский бренд тоже входит в состав автогиганта Stellantis). Предполагается, что в роли премиального спорткара Alfa Romeo может выступить купе с двумя рядами сидений. Не исключено, что такая двухдверка в дальнейшем составит конкуренцию BMW M4.

На фото: Dodge Charger Daytona

Напомним, у актуального есть бензиновые версии (появятся на рынке летом 2025-го). Модель оснащается 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane в двух вариантах мощности – 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 637 Нм) и 558 л.с. (746 Нм). Модели положен стандартный полный привод, а в пару идёт восьмиступенчатый гидромеханический автомат.

Электрические версии Dodge Charger получили прибавку Daytona к названию, они имеют 400-вольтовую архитектуру и двухмоторную силовую установку (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная отдача у младшего варианта R/T равна 503 л.с., у топовой версии Scat Pack показатель составил 679 л.с.

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