Alfa Romeo подготовила спецверсии Tonale, Stelvio и Giulia

Марка Alfa Romeo принадлежит молодому автогиганту Stellantis. На сегодняшний день линейка бренда включает в себя только четыре модели, причём паркетник Junior (изначально – Milano) вошёл в неё недавно: новинка дебютировала весной прошлого года, а полноприводная версия была представлена на прошлой неделе. Теперь в компании рассказали о том, что три оставшиеся модели – кроссоверы Tonale и Stelvio, а также седан Giulia – обзавелись спецверсиями Intensa.

На фото: Alfa Romeo Tonale Intensa 1 / 4 На фото: Alfa Romeo Tonale Intensa 2 / 4 На фото: Alfa Romeo Tonale Intensa 3 / 4 На фото: Alfa Romeo Tonale Intensa 4 / 4

Спецверсии появились у перечисленных автомобилей 2025 модельного года; итальянцы анонсировали их в конце 2024-го, а официально презентовали в начале текущего года, в рамках Брюссельского автосалона. Производитель уже объявил цены на автомобили особенной серии на американском рынке: так, стоимость Alfa Romeo Tonale Intensa равна 44 495 долларов (эквивалентно примерно 4,57 млн рублей по текущему курсу), за Stelvio просят не менее 55 395 долларов (около 5,69 млн рублей), а покупка спецверсии Giulia обойдётся в 49 995 долларов (порядка 5,14 млн рублей).

На фото: салон Alfa Romeo Tonale Intensa 1 / 2 На фото: салон Alfa Romeo Tonale Intensa 2 / 2

Особенный кроссовер Tonale Intensa снабдили новыми чёрно-золотыми легкосплавными колёсными дисками размером 20 дюймов, глянцевыми накладками на колёсные арки и аналогичной нижней частью заднего бампера с интегрированными патрубками выхлопной системы. Для модели доступны три цвета кузова – Alfa Black, Alfa Rosso и Verde Montreal.

На фото: Alfa Romeo Stelvio Intensa 1 / 2 На фото: Alfa Romeo Stelvio Intensa 2 / 2

Салон спецверсии отделан чёрной алькантарой с контрастной бронзовой прострочкой, на передних подголовниках есть вышитые логотипы итальянского бренда, а на рулевом колесе можно увидеть бронзовые вставки. На центральном подлокотнике и боковых панелях передних сидений имеется надпись с названием серии. В роли «начинки» выступают либо 285-сильная PHEV-установка, в основе которой лежит двигатель объёмом 1,3 литра, либо 2,0-литровая турбочетвёрка мощностью 268 л.с.

На фото: салон Alfa Romeo Stelvio Intensa 1 / 3 На фото: салон Alfa Romeo Stelvio Intensa 2 / 3 На фото: салон Alfa Romeo Stelvio Intensa 3 / 3

Alfa Romeo Stelvio Intensa тоже положены 20-дюймовые чёрные колёсные диски со светло-золотыми вставками. Ещё модель снабдили чёрными тормозными суппортами и изображением итальянского флага на корпусах наружных зеркал. Кузов может быть окрашен в один из трёх цветов – Rosso Etna, Verde Fangio и Vulcano Black.

На фото: Alfa Romeo Giulia Intensa 1 / 3 На фото: Alfa Romeo Giulia Intensa 2 / 3 На фото: Alfa Romeo Giulia Intensa 3 / 3

Оформление салона имеет ту же цветовую схему, что и у особенного Tonale (правда, для обивки используется кожа), кроме того, в список стандартного оснащения входят алюминиевые накладки на педали и аналогичные подрулевые лепестки. Спецверсии Stelvio положена 2,0-литровая турбочетвёрка, отдача которой составляет 280 л.с., а максимальный крутящий момент равен 415 Нм.

На фото: салон Alfa Romeo Giulia Intensa

У Alfa Romeo Giulia Intensa экстерьер оформлен плюс-минус так же, как у аналогичного Stelvio. Седану доступны те же три цвета для окраса кузова, на корпусах боковых зеркал тоже имеются изображения флага Италии, при этом чёрно-золотые легкосплавные колёсные диски имеют меньший диаметр – 19 дюймов. Салон оформлен идентично, под капотом расположен тот же мотор, который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом; доступен полный привод.