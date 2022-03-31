Alpina B4 Gran Coupe: M-лифтбек, который не будет конкурировать с моделями BMW

Ранее в марте братья Бовензипены, владельцы компании Alpina, объявили о том, что продают основой бизнес и имя Alpina компании BMW. Сделка будет закрыта только в 2025 году, но уже сейчас Alpina начинается адаптироваться к жизни внутри большой компании и пытается развести свой модельный ряд с модельным рядом BMW, чтобы избежать внутренней конкуренции сейчас и в будущем.

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Наглядный пример — первая представленная после анонса сделки с BMW новинка Alpina, лифтбек B4 Gran Coupe. За его основу взята стоковая модель BMW M440i xDrive Gran Coupe c рядной бензиновой «турбошестёркой» B58 (374 л.с., 500 Нм). Более мощных версий у заводского лифтбека нет, полноценный М4 предлагается только в кузовах купе и кабриолет, поэтому в Alpina сочли возможным пересадить мотор S58 от BMW M4 под капот своего лифтбека B4 Gran Coupe. Получился, по сути, М4 Gran Coupe, но опять-таки, чтобы не оттенять заводские «эмки», Alpina не стала выжимать из S58 все соки и ограничилась умеренной форсировкой, с акцентом на крутящий момент: получилось 495 л.с. и 730 Нм, тогда как на купе BMW M4 Competition этот мотор выдаёт 510 л.с. и 650 Нм.



Полноприводное купе ﻿BMW M4 с опциональным пакетом M Driver's Package разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с и до максимальных 290 км/ч, тогда как у Alpina B4 Gran Coupe «потолок» составляет 301 км/ч, а первую «сотню» лифтбек набирает за 3,7 с. Alpina B4 Gran Coupe имеет собственные настройки 8-ступенчатого гидромеханического «автомата» и системы полного привода, задний дифференциал снабжён блокировкой с электронным управлением.



Подвеска с адаптивными амортизаторами тоже перенастроена по сравнению с исходным лифтбеком, установлены более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости, увеличен диаметр передних тормозных дисков. Под капотом для увеличения жёсткости кузова установлены оригинальные распорки Alpina.

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Визуальный тюнинг у Alpina как всегда лаконичен: фирменные декоративные стрелки по периметру, 20-дюймовые колёса в стиле авиационных турбин, накладки на бамперах и «четырёхстволка» выхлопа. В салоне — изменённая графика щитка приборов и новая обивка кожей Lavalina.



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Цены на Alpina B4 Gran Coupe в Германии начинаются от 91 800 евро, тогда как исходный лифтбек BMW M440i xDrive Gran Coupe стоит от 69 900 евро, а купе BMW M4 Competition xDrive — от 98 300 евро.

