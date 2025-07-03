Новинки ×
  • Alpine подготовила гоночную версию хот-хэтча A290 Rallye, цена известна

Alpine подготовила гоночную версию хот-хэтча A290 Rallye, цена известна

03.07.2025 26 0 0

За новый вариант пятидверки французской марки на европейском рынке просят 59 990 евро, что эквивалентно примерно 5,58 млн рублей по текущему курсу.

Электрический хэтчбек Renault 5, отличающийся ретро-дизайном в оформлении экстерьера, дебютировал в феврале 2024 года. Его спортивный родственник – хот-хэтч Alpine A290 – был представлен в июне того же года. В основе этих моделей лежит платформа AmpR Small, которая ранее называлась CMF-B EV. По данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го «горячий» хэтчбек Alpine разошёлся по европейскому рынку тиражом 2782 экземпляра. Для сравнения, выбор в пользу более доступной по цене «пятёрки» от Renault за тот же период сделали 27 016 покупателей.

На фото: Alpine A290 Rallye

Теперь французский производитель подготовил гоночную версию «зелёного» хот-хэтча – Alpine A290 Rallye. Любопытно, что технику трогать не стали: модель по-прежнему оснащается единственным 220-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 300 Нм. Отметим, у «обычного» A290 такой электродвигатель положен версиям GT Performance и GTS, тогда как у вариантов GT и GT Premium отдача мотора равна 180 л.с. и 285 Нм. Тяговая батарея тоже прежняя, её ёмкость составляет 52 кВт*ч.

В списке изменений варианта с прибавкой Rallye к названию числятся: самоблокирующийся дифференциал ZF, пересмотренная электронная система управления, а также получившая изменения функция имитации звука работы двигателя (в том числе предусмотрен внешний динамик – для зрителей).

Внутри хот-хэтча появился вваренный каркас безопасности, а также в салоне были установлены спортивные кресла-ковши Sabelt. Хэтчбек Alpine A290 Rallye получил комплект 18-дюймовых колёсных дисков Evo Corse, которые обуты в шины Michelin Pilot Sport A.

Ещё гоночный вариант снабдили амортизаторами ALP Racing и модернизированной тормозной системой: на передней оси теперь шестипоршневые механизмы с дисками диаметром 350 мм, на задней установлены однопоршневые суппорты с дисками диаметром 280 мм. Разработчики перенастроили и антиблокировочную тормозную систему и поставили гидравлический ручной тормоз.

«Живой» дебют Alpine A290 Rallye для широкой общественности пройдёт на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Цена гоночной версии хот-хэтча уже известна: на европейском рынке покупка обойдётся 59 990 евро, что эквивалентно примерно 5,58 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стоимость обычного Alpine A290 с 220-сильным электромотором стартует с отметки 41 700 евро (около 3,9 млн рублей), а базовый вариант со 180-сильным электродвигателем обойдётся в 38 700 евро (около 3,6 млн рублей).

Напомним, в конце минувшей весны был представлен серийный кроссовер Alpine A390, который получил трёхмоторную силовую установку, отдача которой равна 400 или 470 л.с. в зависимости от версии. Эта новинка выйдет на рынок в 2026 году.

хэтчбек спортивные авто авторынок новинки Renault Renault 5 Alpine Alpine A290
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты «И от 12, и от 220!»: обзор необычного автокомпрессора Neoline DELA-X Большинство автокомпрессоров, приобретая какие-то новые или необычные функции, почти всегда проигрывают в размерах, теряя компактность. Компрессор Neoline DELA-X сильно отличается от большин... 3418 0 1 02.07.2025
Статьи / Выбор авто Exlantix ET и компания: выбираем премиальный гибридный кроссовер на выгодных условиях Покупатель нового автомобиля, который хочет получить максимум за свои деньги, сегодня непременно выбирает кроссовер. А если речь про настоящий максимум, то это будет флагманский кроссовер с... 1488 0 0 30.06.2025
Статьи / Мнение без фильтров Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобилей ​Замечали, что на некоторых «китайцах» порой отсутствуют шильдики? Причём не только буквы или цифры с обозначением модели, но иногда и логотип производителя. Почему? Ведь фанаты, скажем, нем... 1406 17 1 30.06.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 27447 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 12960 3 3 11.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 7061 1 2 25.03.2025
Обсуждаемое
18 5 причин покупать и не покупать Lada Vesta I
17 Социальная тревожность: чего стесняются владельцы китайских автомобиле...
8 Новый BMW X5M: первые изображения
Новые комментарии
Change privacy settings