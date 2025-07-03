Alpine подготовила гоночную версию хот-хэтча A290 Rallye, цена известна

За новый вариант пятидверки французской марки на европейском рынке просят 59 990 евро, что эквивалентно примерно 5,58 млн рублей по текущему курсу.

Электрический хэтчбек Renault 5, отличающийся ретро-дизайном в оформлении экстерьера, дебютировал в феврале 2024 года. Его спортивный родственник – хот-хэтч Alpine A290 – был представлен в июне того же года. В основе этих моделей лежит платформа AmpR Small, которая ранее называлась CMF-B EV. По данным Jato Dynamics, за первые пять месяцев 2025-го «горячий» хэтчбек Alpine разошёлся по европейскому рынку тиражом 2782 экземпляра. Для сравнения, выбор в пользу более доступной по цене «пятёрки» от Renault за тот же период сделали 27 016 покупателей.

На фото: Alpine A290 Rallye

Теперь французский производитель подготовил гоночную версию «зелёного» хот-хэтча – Alpine A290 Rallye. Любопытно, что технику трогать не стали: модель по-прежнему оснащается единственным 220-сильным электромотором, расположенным на передней оси, его максимальный крутящий момент равен 300 Нм. Отметим, у «обычного» A290 такой электродвигатель положен версиям GT Performance и GTS, тогда как у вариантов GT и GT Premium отдача мотора равна 180 л.с. и 285 Нм. Тяговая батарея тоже прежняя, её ёмкость составляет 52 кВт*ч.

В списке изменений варианта с прибавкой Rallye к названию числятся: самоблокирующийся дифференциал ZF, пересмотренная электронная система управления, а также получившая изменения функция имитации звука работы двигателя (в том числе предусмотрен внешний динамик – для зрителей).

Внутри хот-хэтча появился вваренный каркас безопасности, а также в салоне были установлены спортивные кресла-ковши Sabelt. Хэтчбек Alpine A290 Rallye получил комплект 18-дюймовых колёсных дисков Evo Corse, которые обуты в шины Michelin Pilot Sport A.

Ещё гоночный вариант снабдили амортизаторами ALP Racing и модернизированной тормозной системой: на передней оси теперь шестипоршневые механизмы с дисками диаметром 350 мм, на задней установлены однопоршневые суппорты с дисками диаметром 280 мм. Разработчики перенастроили и антиблокировочную тормозную систему и поставили гидравлический ручной тормоз.

«Живой» дебют Alpine A290 Rallye для широкой общественности пройдёт на следующей неделе в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Великобритания). Цена гоночной версии хот-хэтча уже известна: на европейском рынке покупка обойдётся 59 990 евро, что эквивалентно примерно 5,58 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стоимость обычного Alpine A290 с 220-сильным электромотором стартует с отметки 41 700 евро (около 3,9 млн рублей), а базовый вариант со 180-сильным электродвигателем обойдётся в 38 700 евро (около 3,6 млн рублей).

Напомним, в конце минувшей весны был представлен серийный кроссовер Alpine A390, который получил трёхмоторную силовую установку, отдача которой равна 400 или 470 л.с. в зависимости от версии. Эта новинка выйдет на рынок в 2026 году.