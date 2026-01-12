Новинки ×

Альтернативный Renault Duster показался на свежих кадрах

12.01.2026 256 0 0
Альтернативный Renault Duster показался на свежих кадрах

Компания Renault продолжает подогревать интерес к кроссоверу Duster нового поколения, адресованному Индии. От глобальной модели такой паркетник отличится дизайном экстерьера.

О том, что Renault Duster вернется в Индию в новом, третьем по счету поколении («второй» кроссовер в этой стране не был представлен), официально объявили в октябре прошлого года. А в конце декабря местное подразделение марки опубликовало первые более-менее внятные тизеры. Теперь же компания Renault поделилась свежим видео. Презентацию локального паркетника проведут 26 января.

Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
1 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
2 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
3 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
4 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
5 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
6 / 6

В новом ролике запечатлен Duster, обклеенный маскировочной пленкой. Впрочем, давно известно, что у предназначенного для индийского рынка SUV будет свой дизайн экстерьера. От глобального «третьего» Дастера «индиец» отличится оптикой, ему также достанутся другие радиаторная решетка и бамперы. Интерьер альтернативного кроссовера еще не засвечен, но считается, что внутри такой Duster в целом повторит «мировой» SUV.

Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
1 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
2 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
3 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
4 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
5 / 6
Новый Renault Duster для Индии
Новый Renault Duster для Индии
6 / 6

Как и глобальный кроссовер, индийский Renault Duster базируется на платформе CMF-B, при этом «тележку» доработали с учетом местной специфики. О моторах сам производитель все еще не рассказал. Индийцы прочат модели бензиновые турботройку 1.0 и 1.3, дизель вроде бы не предусмотрен (у «мирового» Дастера его тоже нет). В других странах кроссовер, напомним, доступен с трехцилиндровым турбодвижком 1.0 TCe, который работает на бензине и пропане, в виде «мягкого» гибрида с турботройкой 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором, а также в виде полноценного гибрида с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 и электродвигателем.

Глобальный Renault Duster третьего поколения
Глобальный Renault Duster третьего поколения
1 / 3
Глобальный Renault Duster третьего поколения
Глобальный Renault Duster третьего поколения
2 / 3
Глобальный Renault Duster третьего поколения
Глобальный Renault Duster третьего поколения
3 / 3

Для Индии новый Renault Duster будут производить локально. И на том же предприятии пропишется родной брат Дастера – паркетник Nissan Tekton. Внешность модели японской марки уже рассекречена, она у Tekton оригинальная – в актуальной ниссановской стилистке. Полноценная премьера модели Nissan намечена на начало февраля.

кроссовер Индия авторынок новинки Renault Renault Duster Nissan Nissan Tekton

 

