Новинки ×

Анонсирован альтернативный Renault Duster, премьера – в январе

25.12.2025 258 0 0
Анонсирован альтернативный Renault Duster, премьера – в январе

Марка Renault готовится к возвращению кроссовера Дастер на индийский рынок. У предназначенной для этой страны модели будет свой дизайн. Техника тоже, возможно, окажется другая.

Еще в прошлом году компании Renault и Nissan анонсировали пару новых родственных кроссоверов, адресованных Индии. Названия моделей тогда не раскрыли, но индийские профильные медиа сразу предположили, что к дебюту готовится следующий Duster. Для ниссановского же паркетника, как тогда сообщалось, имя Terrano возрождать не станут. Индийцы оказались правы: кроссовер Nissan поступит в продажу под названием Tekton, внешность этой модели полностью рассекретили в октябре нынешнего года. И в том же месяце индийское подразделение Renault официально объявило о грядущем возвращении Дастера. Ну а теперь опубликованы свежие тизеры реношного SUV. Также напомним, что в этой стране присутствовал Renault Duster только первого поколения, тогда как на глобальном рынке сейчас представлен уже «третий» кроссовер.

Прошлогодний эскиз новых кроссоверов Renault и Nissan для Индии

У нового индийского Дастера будет свой дизайн экстерьера, не такой, как у «мировой» модели. Паркетник получит другие фары и задние фонари, ему также достанутся иные бамперы и радиаторная решетка. Отметим, Nissan Tekton тоже имеет оригинальный облик, хотя, например, фонари выполнены в том же ключе, что и у брата. 

Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
1 / 4
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
2 / 4
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
3 / 4
Renault Duster для Индии
Renault Duster для Индии
4 / 4

Интерьер компанией Renault еще не засвечен, не продемонстрировали пока и салон аналога от Nissan. Впрочем, и внутри предназначенные для Индии кроссоверы, скорее всего, отличатся от глобального Дастера.

Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
1 / 3
Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
2 / 3
Nissan Tekton для Индии
Nissan Tekton для Индии
3 / 3

Известно, что, как и «мировой» SUV, индийские паркетники базируются на платформе CMF-B, но для них «тележку» доработали с учетом местной специфики. О технике официальных данных нет. Индийские СМИ прочат Renault Duster и Nissan Tekton бензиновые турботройку 1.0 и турбочетверку 1.3. Как и в случае с глобальной моделью Рено, дизель не предусмотрен. «Мировой» Renault Duster текущего поколения представлен с трехцилиндровым турбодвижком 1.0 TCe, который работает на бензине и пропане, в виде «мягкого» гибрида с турботройкой 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором, а также в виде полноценного гибрида с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 и электродвигателем.

Глобальный актуальный Renault Duster
Глобальный актуальный Renault Duster
1 / 4
Глобальный актуальный Renault Duster
Глобальный актуальный Renault Duster
2 / 4
Глобальный актуальный Renault Duster
Глобальный актуальный Renault Duster
3 / 4
Глобальный актуальный Renault Duster
Глобальный актуальный Renault Duster
4 / 4

Для Индии Renault Duster и Nissan Tekton будут производить локально. Премьеру альтернативного Дастера проведут 26 января следующего года.

кроссовер Индия авторынок новинки Renault Renault Duster Nissan Nissan Tekton
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Полмиллиона рублей на ровном месте: кузовной ремонт Chery Tiggo 7 Pro Про кузовной ремонт европейских автомобилей премиальных марок мы уже рассказывали – с их фарами по несколько сотен тысяч рублей и логистикой через полмира. Но давайте спустимся с небес на зе... 177 3 0 25.12.2025
Статьи / Выбор авто Семь причин купить Exlantix ET Exlantix ET появился на нашем рынке не так давно, но, судя по количеству отзывов, которые оставляют владельцы этих кроссоверов, автомобиль уже получил определённую популярность. По данным «А... 86 0 0 25.12.2025
Статьи / Заводы Свадьба, дождь, 13 ванн: как сейчас работает Горьковский автозавод Давненько мы не были на отечественном автомобильном заводе, который выпускает действительно отечественные машины. Таких у нас можно по пальцам пересчитать, причём по двум. Поэтому предлагаем... 1670 3 2 24.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 74854 13 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 45456 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 17424 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
6 5 причин покупать и не покупать Subaru Forester SK
5 Стало известно, когда кроссовер Infiniti QX65 выйдет на рынок
4 Subaru выбирает лучшее лицо нового Форестера, сгенерированное с помощь...
Новые комментарии
Change privacy settings