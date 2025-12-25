Анонсирован альтернативный Renault Duster, премьера – в январе

Марка Renault готовится к возвращению кроссовера Дастер на индийский рынок. У предназначенной для этой страны модели будет свой дизайн. Техника тоже, возможно, окажется другая.

Еще в прошлом году компании Renault и Nissan анонсировали пару новых родственных кроссоверов, адресованных Индии. Названия моделей тогда не раскрыли, но индийские профильные медиа сразу предположили, что к дебюту готовится следующий Duster. Для ниссановского же паркетника, как тогда сообщалось, имя Terrano возрождать не станут. Индийцы оказались правы: кроссовер Nissan поступит в продажу под названием Tekton, внешность этой модели полностью рассекретили в октябре нынешнего года. И в том же месяце индийское подразделение Renault официально объявило о грядущем возвращении Дастера. Ну а теперь опубликованы свежие тизеры реношного SUV. Также напомним, что в этой стране присутствовал Renault Duster только первого поколения, тогда как на глобальном рынке сейчас представлен уже «третий» кроссовер.

Прошлогодний эскиз новых кроссоверов Renault и Nissan для Индии

У нового индийского Дастера будет свой дизайн экстерьера, не такой, как у «мировой» модели. Паркетник получит другие фары и задние фонари, ему также достанутся иные бамперы и радиаторная решетка. Отметим, Nissan Tekton тоже имеет оригинальный облик, хотя, например, фонари выполнены в том же ключе, что и у брата.

Renault Duster для Индии 1 / 4 Renault Duster для Индии 2 / 4 Renault Duster для Индии 3 / 4 Renault Duster для Индии 4 / 4

Интерьер компанией Renault еще не засвечен, не продемонстрировали пока и салон аналога от Nissan. Впрочем, и внутри предназначенные для Индии кроссоверы, скорее всего, отличатся от глобального Дастера.

Nissan Tekton для Индии 1 / 3 Nissan Tekton для Индии 2 / 3 Nissan Tekton для Индии 3 / 3

Известно, что, как и «мировой» SUV, индийские паркетники базируются на платформе CMF-B, но для них «тележку» доработали с учетом местной специфики. О технике официальных данных нет. Индийские СМИ прочат Renault Duster и Nissan Tekton бензиновые турботройку 1.0 и турбочетверку 1.3. Как и в случае с глобальной моделью Рено, дизель не предусмотрен. «Мировой» Renault Duster текущего поколения представлен с трехцилиндровым турбодвижком 1.0 TCe, который работает на бензине и пропане, в виде «мягкого» гибрида с турботройкой 1.2 TCe и 48-вольтовым стартер-генератором, а также в виде полноценного гибрида с четырехцилиндровым атмосферником 1.6 и электродвигателем.

Глобальный актуальный Renault Duster 1 / 4 Глобальный актуальный Renault Duster 2 / 4 Глобальный актуальный Renault Duster 3 / 4 Глобальный актуальный Renault Duster 4 / 4

Для Индии Renault Duster и Nissan Tekton будут производить локально. Премьеру альтернативного Дастера проведут 26 января следующего года.