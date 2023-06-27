Аналог Opel Insignia от Buick не собирается на покой: фото обновленной модели

Крупной легковушке подправили внешность, салона же реформы почти не коснулись. Как и прежде, автомобиль будет доступен с двумя турбомоторами на выбор.

В Европе выпуск лифтбека и универсала Opel Insignia завершился в прошлом году, американский же рынок, где машины продавали как Buick Regal, семейство покинуло еще раньше – в 2020-м. А вот в Поднебесной производство модели продолжается, причем автомобиль не собирается на покой: там это тоже Бьюик, однако для китайцев делают не пятидверки, а седан. Предыдущий рестайлинг четырехдверка пережила почти три года назад, и вот на подходе еще раз доработанный Buick Regal. Снимки такого седана ранее слил минпром КНР, но то были лишь фрагменты. Теперь же машину сфотографировали в полный рост: эти кадры растиражировали многие местные СМИ, среди которых оказалось и издание Cheshi.

Рестайлинговый Buick Regal

Внешность Buick Regal попытались подтянуть к актуальному имиджу марки, хотя и по упрощенной программе: в частности, модели так и не достались двухъярусная оптика (фары вообще прежние) и полноценный «акулий» нос. Из нового – радиаторная решетка и передний бампер. Ну и еще седан получил переделанную эмблему Buick, и лишь иной логотип появился в салоне. Пока неизвестно, осталась ли в строю «оспортивленная» версия GS.



Рестайлинговый Buick Regal 1 / 2 Рестайлинговый Buick Regal 2 / 2

Габариты, очевидно, не изменились. Длина нынешнего седана Buick Regal равна 4904 или 4913 мм (в зависимости от исполнения), ширина – 1863 мм, высота – 1461/1462 мм. Колесная база – 2829 мм.



Ожидается, что рестайлинговый Бьюик предложат с прежними моторами. Речь идет о бензиновых турбочетверках 1.5 и 2.0 мощностью 169 и 237 л.с. соответственно. Оба двигателя сочетаются с девятиступенчатым автоматом.

Дореформенный Buick Regal 1 / 3 Дореформенный Buick Regal 2 / 3 Дореформенный Buick Regal 3 / 3

Официальную премьеру посвежевший седан Buick Regal должен справить в ближайшее время.

