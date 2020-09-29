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  • Аналог Skoda Karoq от Volkswagen, который ждут в РФ: новые фото (есть почти без камуфляжа)

Аналог Skoda Karoq от Volkswagen, который ждут в РФ: новые фото (есть почти без камуфляжа)

29.09.2020 1578 1 0

Немецкая марка продолжает подогревать интерес к своему новому паркетнику Taos, который окажется на ступеньку ниже Тигуана. Полноценная презентация пройдет через пару недель.

 

Первые тизеры компактного кросса Volkswagen появились в начале сентября, позже объявили имя новинки – Taos, под таким названием SUV будут продавать в Северной и Южной Америке. Теперь же модель предстала в полный рост, причем опубликованы две порции снимков. Так, североамериканское подразделение решило показать предсерийный прототип почти без маскировки, вдобавок в Штатах провели экспресс-тест для журналистов. А южноамериканское отделение Volkswagen, напротив, похвасталось ярким камуфляжем, специально разработанным для новинки дизайн-центром этого региона. Напомним, паркетник, который, по сути, является аналогом Skoda Karoq, вот уже два года как выпускают и продают в Китае – там это Tharu. Но Taos отличается от брата из Поднебесной, а выпуск для Америк наладят в Мексике (именно оттуда машины будут поставлять в США) и Аргентине.

Volkswagen Taos для Северной Америки, такой кросс будут производить в Мексике
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Volkswagen Taos для Северной Америки, такой кросс будут производить в Мексике
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Volkswagen Taos для Северной Америки, такой кросс будут производить в Мексике
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Volkswagen Taos для Северной Америки, такой кросс будут производить в Мексике
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Volkswagen Taos для Северной Америки, такой кросс будут производить в Мексике
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Судя по фото, точными копиями друг друга американские кроссы тоже не стали: у Таоса аргентинской сборки отсутствуют противотуманки в переднем бампере, в заднем – иные светоотражатели, плюс и у фар, и у фонарей другая начинка. Светящаяся полоска в радиаторной решетке – общий элемент, на предыдущем тизере у SUV мексиканского производства она имеется.

Североамериканский офис VW объявил, что «их» Taos примерно на 279 мм короче Тигуана, то есть длина младшего кросса составляет где-то 4425 мм (если сравнивать с предназначенным для Штатов дореформенным Tiguan). Китайский Tharu крупнее, его длина равна 4453 мм, колесная база – 2680 мм (для «поднебесного» кросса VW взяли локальный растянутый Skoda Karoq). Предполагается, что Taos для Южной Америки по габаритам ближе именно к Tharu.

Volkswagen Taos для Южной Америки, его выпуск наладят в Аргентине
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Volkswagen Taos для Южной Америки, его выпуск наладят в Аргентине
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Volkswagen Taos для Южной Америки, его выпуск наладят в Аргентине
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Volkswagen Taos для Южной Америки, его выпуск наладят в Аргентине
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В США новый паркетник Volkswagen предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 TSI семейства EA211, который, как отметили в местном офисе, сделан на базе 1.4 TSI от американской Jetta. Двигатель работает по экономичному циклу Миллера, на паркетнике он выдает 160 л.с. В Штатах Taos будет доступен как с передним, так и с полным приводом. В первом случае мотор комплектуется восьмиступенчатым «автоматом», во втором он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой DSG с двумя сцеплениями. В Южной Америке, по предварительным данным, основную ставку сделают на 1.4 TSI (150 л.с.) с 6АКП и передним приводом, позже кросс там может обзавестись 2.0 TSI (с этим двигателем он якобы также обретет полный привод).

Мировая премьера Volkswagen Taos пройдет 13 октября, в Южной Америке продажи обещают начать во втором квартале 2021-го, в США – летом следующего года. Кроссовер будет дешевле Тигуана.

Volkswagen Tharu для Китая
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Volkswagen Tharu для Китая
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Volkswagen Tharu для Китая
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Между тем еще в прошлом году стало известно о планах Volkswagen наладить сборку аналога Карока и в нашей стране – производство хотели начать в 2020-м. Но российский офис о новинке пока молчит. Если кросс все же появится в РФ, то для нас могут подобрать другое имя. Модель Шкоды для России собирают в Нижнем Новгороде на мощностях Группы ГАЗ, видимо, и Фольксваген пропишется там же.

кроссовер авторынок новинки Volkswagen Volkswagen Taos Volkswagen Tharu

 

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1 комментарий
30.09.2020 05:55
IlRoz

Судя по фото, точными копиями друг друга американские кроссы тоже не стали: у Таоса аргентинской сборки отсутствуют противотуманки в переднем бампере, в заднем – иные светоотражатели, плюс и у фар, и у фонарей другая начинка.

Они будут одинаковые. Видно же, что это маскировочные наклейки

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