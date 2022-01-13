Аналог Skoda Karoq под маркой Jetta: рестайлинг и «чёрная» версия

Компактному паркетнику VS5 подправили внешность, салон же пока не засвечен. Двигатель у модели прежний, коробки тоже, скорее всего, менять не стали.

С 2019 года Jetta – это не только седан Фольксвагена, но и отдельный бренд, созданный специально для Китая. Под маркой выпускают относительно простые и недорогие автомобили, за их производство отвечает СП FAW Volkswagen. Сегодня в гамму входят три модели: кроссовер VS5 (сделан на платформе MQB, аналог Skoda Karoq и Seat Ateca) и его растянутая версия VS7, а также седан VA3 (в его основе лежит «тележка» PQ25, то есть он родственник наших Skoda Rapid и VW Polo). Проект оказался удачным, даже сложный 2021-й бренд закончил в «плюсе»: в Поднебесной реализовано свыше 169 000 машин против 160 000 единиц годом ранее. К слову, поговаривали о том, что Volkswagen выведет марку Jetta за пределы китайского рынка, но дальше разговоров дело так и не зашло. Тем временем, к дебюту готовится обновленный паркетник VS5, его фото внесли в базу минпрома КНР.

Итак, кросс обрел более агрессивный передний бампер, а над скошенными полосками диодных ходовых огней появились декоративные элементы (они, судя по всему, не светятся). На радиаторной решетке все так же красуются блестящие «квадраты», но их стало больше, вдобавок на них нанесли тонкие «игреки». Задний бампер тоже новый – он отныне со сплошной светоотражающей полоской вместо двух прямоугольников, разнесенных по сторонам. Еще Jetta VS5 получит «черную» версию, без хромированной отделки: в этом цвете выполнены решетка, крыша, рейлинги и корпуса наружных зеркал.



Отметим, в свежем сертификате имеются снимки и актуального паркетника, то есть VS5 с новым дизайном вполне могут объявить особой версией, хотя никаких дополнительных шильдиков у машин вроде бы нет.



Габариты прежние: длина равна 4419 мм, ширина – 1841 мм, высота – 1616 мм, колесная база – 2630 мм. Для сравнения, размеры нашего нынешнего Skoda Karoq: 4382/1841/1603 мм, расстояние между осями – те же 2630 мм у полноприводных вариантов и 2638 мм у переднеприводных.

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Интерьер обновленного Jetta VS5 еще не раскрыт. Не исключено, что модели достанется мультимедийная система с более крупным тачскрином. Ну а виртуальные приборы кроссу отрядили совсем недавно – минувшей осенью.



Двигатель перешел с дореформенного SUV, речь идет о бензиновой «турбочетверке» 1.4 TSI серии EA211, которая выдает 150 л.с. и 250 Нм. Актуальный Jetta VS5 доступен с пятиступенчатой «механикой» или классическим шестиступенчатым «автоматом», и те же коробки, вероятно, будут у обновленной модели. Привод же только передний.

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Премьеру рестайлингового кросса ждут в этом году. Дореформенный VS5 сегодня стоит 86 800 – 114 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 016 000 – 1 344 000 рублей по текущему курсу. Китайский Skoda Karoq обойдется минимум в 149 900 юаней (1 755 000 рублей).

