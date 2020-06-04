Аналоговые приборы BMW живы! В базе на новой «четвёрке»

2 июня BMW официально представила купе 4 Series поколения G22 с огромными фирменными ноздрями и другими особенностями дизайна, вызвавшими ожесточённые споры в Сети. При этом компания не упомянула о том, что в базовом исполнении модель оснащается классическими аналоговыми приборами — это выяснилось при изучении конфигуратора, который уже доступен на фирменном сайте.

Продажи новой «четвёрки» стартуют только 24 октября этого года, но на потребительском сайте баварской марки уже доступен конфигуратор со всеми ценами. Фанаты BMW его «покрутили» и сделали сенсационное открытие — 4 Series по умолчанию снабжается аналоговыми приборами, с настоящими стрелками, а не цифровым 12,3-дюймовым табло Live Cockpit, безальтернативным, например, для обновлённого лифтбека 6 Series GT.

Также для сравнения скажем, что соплатформенная «трёшка» G20, дебютировавшая ещё в 2018 году, в базе имеет хоть и не Live Cockpit, но всё же виртуальный щиток с имитацией аналоговых шкал, а на «шестёрку» внезапно поставили евро-классику, с окошком бортового компьютера между спидометром и тахометром.

BMW 4 Series поколения G22

Кажется, в BMW, наконец, услышали стоны народа и решили не навязывать Live Cockpit и прочую «виртуалку». В немецком конфигураторе аналоговый щиток доступен даже для топовой на данный момент версии M440i xDrive, но в российском, как всегда, выбор сокращён, и на нашем рынке «эмка» идёт уже в комплекте с Live Cockpit. Покопавшись как следует в полнофункциональном немецком конфигураторе, можно убедиться, что аналоговые приборы — это не эконом-решение, а сознательная маркетинговая стратегия: в комбинации с ними можно заказать массу дорогих опций, но базовые приборы оставить.



Салон обновлённой BMW 5 Series

Любопытно, что и на обновлённой на прошлой неделе «пятёрке» G30 базовые приборы аналоговые. То есть можно ожидать, что и последующие новинки BMW «откатят» к классическому инструментарию, к радости ортодоксальных фанатов марки. Для полного счастью им теперь нужен фиксируемый селектор АКП, и не исключено, что BMW вскоре его предложит как альтернативу стандартному джойстику.



Салон новой BMW 4 Series

«Механика»? А вот это вряд ли, её теперь не предлагают даже в Европе (во всяком случае на «трёшках» и более старших моделях), так как «автомат» легче настроить под суровые экологические евро-нормы. В России же фанатов МКП будет поменьше, чем страждущих «нормальных» приборов — вот ими пусть теперь и наслаждаются.

