Аналоговые приборы BMW живы! В базе на новой «четвёрке»

Продажи новой «четвёрки» стартуют только 24 октября этого года, но на потребительском сайте баварской марки уже доступен конфигуратор со всеми ценами. Фанаты BMW его «покрутили» и сделали сенсационное открытие — 4 Series по умолчанию снабжается аналоговыми приборами, с настоящими стрелками, а не цифровым 12,3-дюймовым табло Live Cockpit, безальтернативным, например, для обновлённого лифтбека 6 Series GT.
Также для сравнения скажем, что соплатформенная «трёшка» G20, дебютировавшая ещё в 2018 году, в базе имеет хоть и не Live Cockpit, но всё же виртуальный щиток с имитацией аналоговых шкал, а на «шестёрку» внезапно поставили евро-классику, с окошком бортового компьютера между спидометром и тахометром.
Кажется, в BMW, наконец, услышали стоны народа и решили не навязывать Live Cockpit и прочую «виртуалку». В немецком конфигураторе аналоговый щиток доступен даже для топовой на данный момент версии M440i xDrive, но в российском, как всегда, выбор сокращён, и на нашем рынке «эмка» идёт уже в комплекте с Live Cockpit. Покопавшись как следует в полнофункциональном немецком конфигураторе, можно убедиться, что аналоговые приборы — это не эконом-решение, а сознательная маркетинговая стратегия: в комбинации с ними можно заказать массу дорогих опций, но базовые приборы оставить.
Любопытно, что и на обновлённой на прошлой неделе «пятёрке» G30 базовые приборы аналоговые. То есть можно ожидать, что и последующие новинки BMW «откатят» к классическому инструментарию, к радости ортодоксальных фанатов марки. Для полного счастью им теперь нужен фиксируемый селектор АКП, и не исключено, что BMW вскоре его предложит как альтернативу стандартному джойстику.
«Механика»? А вот это вряд ли, её теперь не предлагают даже в Европе (во всяком случае на «трёшках» и более старших моделях), так как «автомат» легче настроить под суровые экологические евро-нормы. В России же фанатов МКП будет поменьше, чем страждущих «нормальных» приборов — вот ими пусть теперь и наслаждаются.
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