Гибридные авто
21.01.2026 102 0 0
Анонсирован кроссовер IM LS8 от SAIC – более доступная альтернатива флагману LS9

Новый паркетник марки IM предложат в виде подзаряжаемого гибрида. По предварительным данным, модель будет доступна как с задним, так и с полным приводом.

В каталоге Минпрома КНР сертификат кроссовера IM LS8 появился в конце прошлого года. А теперь сама марка анонсировала модель, опубликовав фирменные картинки. Полноценный дебют паркетника состоится до конца первого квартала. Напомним, бренд IM (Intelligence in Motion, он же Zhiji) – это совместный проект концерна SAIC, IT-гиганта Alibaba и технопарка Zhangjiang Hi-Tech, он был основан в 2020 году.

IM LS8
IM LS8
IM LS8
IM LS8
Внешне IM LS8 выглядит копией флагманского IM LS9, который стартовал в Китае минувшей осенью. Так, кроссоверу с младшим индексом достались аналогичные оптика и бамперы, вдобавок для него тоже предусмотрен лидар. Впрочем, у LS8 есть и собственные фишки, среди них – более рельефный капот и выполненные в виде «плавников» задние стойки (у LS9 – «парящая» крыша).

IM LS8

А еще LS8 компактнее. Длина – 5085 мм против 5279 мм у LS9, колесная база – 3060 мм вместо 3160 мм. Ширина у машин совпадает (2000 мм), при этом младший кросс чуть выше (1807 или 1817 мм вместо 1806 мм).

IM LS8 на сертификационных снимках
IM LS8 на сертификационных снимках
IM LS8 на сертификационных снимках
IM LS8 на сертификационных снимках
IM LS8 на сертификационных снимках
IM LS8 на сертификационных снимках
Интерьер IM LS8 пока засвечен только на сертификационном снимке – как и для остальных моделей бренда, для кроссовера можно будет выбрать штурвал. Также известно, что грядущий SUV будет доступен с пяти- или шестиместным салоном (LS9 – строго шестиместный).

Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Старший кроссовер IM LS9
Как и флагманский кросс, IM LS8 тоже является последовательным подзаряжаемым гибридом. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (155 л.с.). Ожидается, что LS8 предложат с задним или полным приводом. Первая модификация – это 313-сильный электромотор. Два электродвигателя полноприводного LS8 вместе выдают 517 или 530 л.с. Батарея – емкостью 52 или 66 кВт*ч. Отметим, LS9 бывает только полноприводным, техника у него такая же, как у аналогичного LS8 4WD.

Больше подробностей о своем новом кроссовере бренд IM должен раскрыть в ближайшие недели. Очевидно, LS8 окажется дешевле LS9, за который сегодня просят 322 800 – 352 800 юаней (около 3,6 млн – 3,9 млн рублей по текущему курсу).

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто IM IM LS8

 

