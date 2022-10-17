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  • Анонсирован новый кроссовер Mitsubishi – скорее всего, конкурент Креты

Анонсирован новый кроссовер Mitsubishi – скорее всего, конкурент Креты

17.10.2022 263 1 0

Компактный паркетник японской марки дебютирует в статусе концепта, однако, как ожидается, он довольно быстро перевоплотится в серийную модель.

 

Мировая премьера нового шоу-кара Mitsubishi пройдет 19 октября во Вьетнаме, свой анонс компания сопроводила единственным тизером. Имя концепта пока не объявлено, как и то, к какому сегменту он относится. Впрочем, ранее некоторые вьетнамские профильные СМИ получили приглашение на презентацию, в котором новинка обозначена как «Small SUV Concept».

Предполагается, что в статусе концепта паркетник долго не задержится: якобы серийное воплощение представят уже в следующем году. Основным ареалом обитания, очевидно, станет Юго-Восточная Азия, ведь именно этот регион является для Mitsubishi приоритетным, так как среди всех брендов альянса Renault-Nissan-Mitsubishi у этой компании там самые сильные позиции. Ну а в главные конкуренты новой модели прочат Hyundai Creta и Kia Seltos.

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На картинке мы видим фрагмент передней части, из особенностей дизайна экстерьера грядущего прототипа пока можно отметить довольно массивный бампер и «соты» на радиаторной решетке.

Что же касается техники, то не исключено, что товарный кроссовер получит двигатель от популярного на азиатских рынках компактвэна Mitsubishi Xpander: речь идет о четырехцилиндровом «атмосфернике» 1.5 мощностью 105 л.с. А вот полный привод пока под вопросом – компактные SUV в Юго-Восточной Азии, в основном, исключительно переднеприводные (включая местную Крету).

кроссовер авторынок новинки Mitsubishi

 

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1 комментарий
17.10.2022 12:30
snikinines

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