Анонсирован обновлённый флагманский кроссовер Aito M9: больше, мощнее и умнее

Самому дорогому паркетнику бренда Aito подправили дизайн экстерьера. Кроме того, для флагмана заявлены более продвинутый автопилот и новая подвеска. Как и прежде, модель будет доступна с гибридной или полностью электрической установками.

Флагманский кроссовер Aito M9 дебютировал в самом конце 2023 года, полномасштабный запуск в Китае состоялся в 2024-м. Поначалу дорогая модель пользовалась весьма неплохим спросом на родине, ее результат после первого года присутствия – 156 000 реализованных единиц. Но затем конкурентов стало больше, и интерес стал угасать. По данным местных СМИ, в 2025-м кроссовер Aito M9 разошелся тиражом примерно 115 000 экземпляров. Взбодрить спрос призвана модернизация – опубликованы фирменные картинки и проморолики такого паркетника. Также напомним, что бренд Aito – это проект компаний Huawei и Seres, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

На первый взгляд, внешне кроссовер Aito M9 не изменился, но стоит присмотреться, как замечаешь новые бамперы. Фары теперь объединены между собой не только светящейся, но и хромированной полоской. Блестящая вставка появилась и над задними фонарями. Кроме того, Aito M9 получил полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и модные ныне в Китае колеса «под ретро». Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова. При этом, как и прежде, можно будет выбрать двухцветную окраску.

После модернизации Aito M9 стал еще больше. Длина – 5285 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1845 мм. Растянули даже колесную базу – теперь 3125 мм. Для сравнения, размеры дореформенного флагмана: 5230/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3110 мм.

Интерьер рестайлингового M9 пока не продемонстрировали. Китайцы пишут, что кроссовер все так же предложат в пяти- или шестиместном исполнениях. Нынешний паркетник еще бывает четырехместным – скорее всего, такую версию оставят и обновленному Aito M9.

В Aito заявили о том, что кроссоверу достался более продвинутый автопилот. Комплекс отныне включает шесть лидаров (у дорестайлингового SUV их четыре). Также увеличено количество наружных камер – две из них встроены в задние стойки. А еще Aito M9 получил новую активную подвеску: электроника способна заранее «увидеть» неровности и другие дорожные дефекты и поменять ездовые настройки. Разумеется, вся электроника – от Huawei.

Камера в задней стойке обновленного Aito M9

Aito M9 по-прежнему будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, обе модификации по умолчанию полноприводные. По предварительным данным, система гибридной версии включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 на 160 л.с. (у дореформенного SUV такой же ДВС). А вот электромоторы стали мощнее: передний выдает 299 л.с., задний – 377 л.с., суммарная отдача – 676 л.с. против 496 л.с. у дорестайлингового гибрида. Обновленный бензоэлектрический паркетник комплектуется батареей емкостью 60 или 75 кВт*ч, запас хода на электротяге варьируется от 250 до 335 км по циклу WLTC. У дореформенного гибрида аккумулятор на 52 кВт*ч, запас хода — 266 или 290 км (но по циклу CLTC).

Полностью «зеленый» кроссовер получил аналогичные электромоторы (676 л.с. против 530 л.с. на дореформенном электрокаре), ему положена батарея емкостью 120 кВт*ч, однако дальнобойность еще не раскрыта. У старого EV-кроссовера батарея на 100 кВт*ч, запас хода – 605 или 630 км (по циклу CLTC).

Презентация рестайлингового Aito M9 состоится в ближайшее время. Не исключено, что ее проведут в рамках Пекинского автосалона, который откроется уже на следующей неделе.