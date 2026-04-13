Рестайлинг ×
  • Анонсирован обновлённый флагманский кроссовер Aito M9: больше, мощнее и умнее

Анонсирован обновлённый флагманский кроссовер Aito M9: больше, мощнее и умнее

13.04.2026 543 0 1
Анонсирован обновлённый флагманский кроссовер Aito M9: больше, мощнее и умнее

Самому дорогому паркетнику бренда Aito подправили дизайн экстерьера. Кроме того, для флагмана заявлены более продвинутый автопилот и новая подвеска. Как и прежде, модель будет доступна с гибридной или полностью электрической установками.

Флагманский кроссовер Aito M9 дебютировал в самом конце 2023 года, полномасштабный запуск в Китае состоялся в 2024-м. Поначалу дорогая модель пользовалась весьма неплохим спросом на родине, ее результат после первого года присутствия – 156 000 реализованных единиц. Но затем конкурентов стало больше, и интерес стал угасать. По данным местных СМИ, в 2025-м кроссовер Aito M9 разошелся тиражом примерно 115 000 экземпляров. Взбодрить спрос призвана модернизация – опубликованы фирменные картинки и проморолики такого паркетника. Также напомним, что бренд Aito – это проект компаний Huawei и Seres, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
1 / 3
Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
2 / 3
Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
3 / 3

На первый взгляд, внешне кроссовер Aito M9 не изменился, но стоит присмотреться, как замечаешь новые бамперы. Фары теперь объединены между собой не только светящейся, но и хромированной полоской. Блестящая вставка появилась и над задними фонарями. Кроме того, Aito M9 получил полускрытые ручки дверей вместо выдвижных и модные ныне в Китае колеса «под ретро». Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова. При этом, как и прежде, можно будет выбрать двухцветную окраску.

Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
1 / 3
Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
2 / 3
Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
3 / 3

После модернизации Aito M9 стал еще больше. Длина – 5285 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1845 мм. Растянули даже колесную базу – теперь 3125 мм. Для сравнения, размеры дореформенного флагмана: 5230/1999/1800 мм, расстояние между осями – 3110 мм.

Обновленный Aito M9

Интерьер рестайлингового M9 пока не продемонстрировали. Китайцы пишут, что кроссовер все так же предложат в пяти- или шестиместном исполнениях. Нынешний паркетник еще бывает четырехместным – скорее всего, такую версию оставят и обновленному Aito M9.

Обновленный Aito M9

В Aito заявили о том, что кроссоверу достался более продвинутый автопилот. Комплекс отныне включает шесть лидаров (у дорестайлингового SUV их четыре). Также увеличено количество наружных камер – две из них встроены в задние стойки. А еще Aito M9 получил новую активную подвеску: электроника способна заранее «увидеть» неровности и другие дорожные дефекты и поменять ездовые настройки. Разумеется, вся электроника – от Huawei.

Камера в задней стойке обновленного Aito M9

Aito M9 по-прежнему будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, обе модификации по умолчанию полноприводные. По предварительным данным, система гибридной версии включает работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 на 160 л.с. (у дореформенного SUV такой же ДВС). А вот электромоторы стали мощнее: передний выдает 299 л.с., задний – 377 л.с., суммарная отдача – 676 л.с. против 496 л.с. у дорестайлингового гибрида. Обновленный бензоэлектрический паркетник комплектуется батареей емкостью 60 или 75 кВт*ч, запас хода на электротяге варьируется от 250 до 335 км по циклу WLTC. У дореформенного гибрида аккумулятор на 52 кВт*ч, запас хода — 266 или 290 км (но по циклу CLTC).

Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
1 / 2
Обновленный Aito M9
Обновленный Aito M9
2 / 2

Полностью «зеленый» кроссовер получил аналогичные электромоторы (676 л.с. против 530 л.с. на дореформенном электрокаре), ему положена батарея емкостью 120 кВт*ч, однако дальнобойность еще не раскрыта. У старого EV-кроссовера батарея на 100 кВт*ч, запас хода – 605 или 630 км (по циклу CLTC).

Дореформенный Aito M9
Дореформенный Aito M9
1 / 5
Дореформенный Aito M9
Дореформенный Aito M9
2 / 5
Дореформенный Aito M9
Дореформенный Aito M9
3 / 5
Дореформенный Aito M9
Дореформенный Aito M9
4 / 5
Дореформенный Aito M9
Дореформенный Aito M9
5 / 5

Презентация рестайлингового Aito M9 состоится в ближайшее время. Не исключено, что ее проведут в рамках Пекинского автосалона, который откроется уже на следующей неделе.

кроссовер Китай авторынок электромобиль новинки гибридные авто рестайлинг AITO AITO M9
Обновлено 14.04.2026

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Как подготовить кондиционер к летнему сезону
Статьи / Мнение без фильтров Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Niva Legend

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1
Change privacy settings