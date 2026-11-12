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Анонсированный два года назад кроссовер Lucid Cosmos показался на новых тизерах

12.11.2026 346 0 0
Анонсированный два года назад кроссовер Lucid Cosmos показался на новых тизерах

Пока что в компании не меняют ранее озвученный лимит для стартового ценника грядущего среднеразмерного SUV – стоимость не превысит 50 000 долларов.

В роли первенца американского бренда Lucid выступил полноразмерный полностью электрический седан Air, его производство стартовало в 2021-м. Второй моделью марки стал большой кроссовер Gravity, рассекреченный в ноябре 2023-го, на рынок США он вышел в сентябре 2025 года. Ещё в сентябре 2024-го компания Lucid Motors анонсировала третью модель – среднеразмерный SUV.

Первый тизер Lucid Cosmos

Производитель решил присвоить обещанной новинке название Lucid Cosmos. Пока что он держит внешность паркетника в секрете, но постепенно раскрывает её детали с помощью тизеров. Как Колёса.ру сообщали ранее, этот SUV получит покатые крышу и капот с фамильными выштамповками, логотип в виде названия бренда под его кромкой, стандартные наружные зеркала и расширенные колёсные арки.

Судя по новым тизерам, Lucid Cosmos получит светодиодную головную оптику узкой формы с рисунком в виде множества штрихов, а также необычный спойлер на багажной двери и узкие задние фонари, между которыми располагается крупная подсвечиваемая надпись с названием бренда. Остальные детали компания рассекретит позже.

Новый тизер Lucid Cosmos

Пока что нет информации ни об интерьере будущего среднеразмерного кросовера, ни о его технике, кроме очевидного факта, что она будет полностью электрической. Ранее в компании отметили, что в основу Lucid Cosmos ляжет некая новая платформа (подробностей о ней по-прежнему нет).

Изначально предполагалось, что серийный выпуск нового паркетника начнётся до конца 2026-го, однако летом стало известно об изменениях в планах. В ходе отчёта об итогах второго квартала этого года, представители компании заявили о том, что завод Lucid AMP-2, расположенный в городе Джидда (главный акционер Lucid – государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии), сможет начать производство паркетника Cosmos не ранее, чем во втором полугодии 2027-го.

Новый тизер Lucid Cosmos

При этом производитель пока оставил в силе ранее озвученный лимит для стартового ценника грядущего среднеразмерного SUV: ожидается, что стоимость базовой версии не превысит 50 000 долларов, что эквивалентно примерно 4,14 млн рублей по текущему курсу. Напомним, в конкуренты грядущей новинке Lucid прочат такие модели как Rivian R2 и Tesla Model Y.

Тем временем, у «старшего брата» – большого кроссовера Lucid Gravity – минувшим летом появилась новая топовая версия с приставкой GT-S. За такой вариант на американском рынке просят не менее 125 900 долларов (около 10,4 млн рублей).

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