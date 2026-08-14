Большой кроссовер Lucid Gravity обзавёлся новой топовой версией GT-S, цена известна

Компания под названием Lucid Motors появилась в 2016 году, она выросла из проекта под названием Atieva, который появился в 2007-м, его задача заключалась в разработке электрических силовых установок на базе Mercedes-Benz Vito. Серийный выпуск оригинального первенца марки Lucid – полноразмерного электроседана Air – стартовало в 2021 году. Вторая модель – большой кроссовер Gravity – был представлен в ноябре 2023-го, но на американский рынок вышел значительно позже – в сентябре 2025-го.

На фото: Lucid Gravity GT-S

Lucid Gravity до недавнего времени был представлен в двух версиях – Touring и Grand Touring. В первом случае отдача равна 568 л.с., во втором случае совокупная мощность двухмоторной системы составила 839 л.с. Максимальный запас хода на одной зарядке у этих вариантов соответственно равен 542 и 724 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) у базового варианта уходит 4 секунды, у ставшего средним исполнения – 3,4 секунды.

Теперь Lucid Gravity обзавёлся новой флагманской версией с прибавкой GT-S к названию. Живая премьера этого SUV прошла в рамках выставки Monterey Car Week, которая сейчас продолжается в Калифорнии. Главным отличием этого исполнения является его «начинка». Известно, что полноприводный кроссовер Gravity GT-S оснащается трёхмоторной установкой, совокупная максимальная отдача которой равна 1085 л.с. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) у нового большого SUV уходит всего 3,1 секунды.

Официальной информации о ёмкости тяговой батареи, которой оснащается Lucid Gravity GT-S, в компании не раскрыли, но можно предположить, что этому кроссоверу достался такой же аккумулятор, как и исполнению Grand Touring, его ёмкость равна 123 кВт*ч. Зато на официальном сайте марки уже указана предполагаемая максимальная дальнобойность нового трёхмоторного SUV, она составляет 600 км. Для того чтобы подзарядить батарею на путь протяжённостью 200 миль (322 км) от терминала быстрой зарядки, потребуется около 14 минут.

В список стандартного оборудования нового флагманского варианта Lucid Gravity входят фирменная система динамической стабилизации, а также адаптивная трёхкамерная пневмоподвеска, которая автоматически регулирует дорожный просвет в зависимости от скорости кроссовера.



У версии с приставкой GT-S есть отличия в экстерьере, в том числе синие элементы на кузове, такие как эмблема в виде силуэта медведя на передних крыльях, название модели на задних стойках, «подложка» под букву S в шильдике, расположенном на корме. Кроме того, модели достались синие фирменные значки в виде медведя на ступицах колёс (размер – от 21 до 23 дюймов), а также аналогичного цвета тормозные суппорты.

На фото: салон Lucid Gravity GT-S 1 / 4 На фото: салон Lucid Gravity GT-S 2 / 4 На фото: салон Lucid Gravity GT-S 3 / 4 На фото: салон Lucid Gravity GT-S 4 / 4

Продолжение синего декора можно увидеть и в салоне. Gravity GT-S получил синие вставки на сидениях, соответствующую окантовку подголовников (для первого и второго ряда), а также в этом цвете выполнены ремни безопасности и прострочка на сидениях, рулевом колесе (включая отметку нулевого положения колёс), дверных картах и подлокотнике между передними креслами.

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Приём предзаказов на Lucid Gravity GT-S уже стартовал, живые продажи этой версии кроссовера начнутся в четвёртом квартале 2026 года. Цена новинки на американском рынке известна: за неё просят не менее 125 900 долларов (эквивалентно примерно 10,6 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, стоимость среднего варианта – Grand Touring – равна 98 900 долларов (около 8,3 млн рублей), а покупка стартового исполнения Touring обойдётся не менее чем в 79 900 долларов (около 6,7 млн рублей).