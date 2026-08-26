Arcfox Alpha T7 от BAIC: эффектный дизайн, несколько вариантов начинки и привлекательные цены

Бренд Arcfox начал принимать заявки на свой новый кроссовер со спортивным имиджем. Паркетник доступен с гибридной или полностью электрической установками. В богатых комплектациях есть автопилот от Huawei.

Внешность пятиместного паркетника Alpha T7 (или αT7) принадлежащая концерну BAIC марка Arcfox показала в июле, в начале августа был рассекречен интерьер. Теперь в Китае провели полноценную презентацию, назвали комплектации и предварительные цены и открыли прием заказов. К слову, китайцам кроссовер уже приглянулся: в компании похвастались тем, что всего за пару часов модель собрала более 10 000 заявок.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

У Arcfox Alpha T7 спортивный имидж, то есть паркетник явно адресован в основном молодежной аудитории. За «спорт» отвечают воздухозаборники под компактными фарами и на передних крыльях, крупный спойлер на багажной двери. В базе идут 19-дюймовые колеса, дорогим версиям достались 21-дюймовые, плюс предусмотрены желтые тормозные суппорты. Среди других особенностей дизайна – выполняющая роль дневных ходовых огней плашка с LED-«насечками» и множеством светодиодных точек, полускрытые ручки дверей и монофонарь, который тоже имеет узор «звездное небо».

1 / 2 2 / 2

Длина Arcfox Alpha T7 равна 5020 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1685 мм, колесная база составляет 3040 мм. Объем багажника – 645 литров, со сложенными спинками второго ряда кресел этот показатель увеличится до 1845 литров.

Внутри – узкое табло практически во всю ширину передней панели. Оно одновременно выполняет роль приборки и экрана мультимедиа для переднего пассажира. По центру установлен отдельный основной планшет мультимедийной системы диагональю 17,3 дюйма. На центральном тоннеле расположена площадка для беспроводной зарядки. Все перечисленное добро входит в список стандартного оборудования, как и подогрев/вентиляция передних сидений.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

Богатые комплектации – это также отсек с функциями подогрева и охлаждения, массажер передних кресел, подогрев и вентиляция заднего дивана. Кроме того, в дорогих комплектациях Arcfox Alpha T7 есть автопилот ADS 5 Pro от компании Huawei. Любопытно, что у машин с этим комплексом лидар установлен внутри салона, тогда как версии попроще имеют комплекс от BAIC с лидаром над лобовым стеклом.

1 / 2 2 / 2

Arcfox Alpha T7 доступен в виде гибрида или электрокара, но все модификации – исключительно заднеприводные. Гибридный кроссовер имеет 400-вольтовую архитектуру, он оснащен работающим в режиме генератора бензиновым атмосферником 1.5 (105 л.с.), на задней оси установлен 272-сильный электромотор. Гибриду досталась батарея емкостью 43,9 кВт*ч, в электрорежиме он проедет 320 км по циклу CLTC.

Электрический Alpha T7 получил 800-вольтовую архитектуру, на задней оси такого кроссовера расположен 309-сильный двигатель. У самого дешевого электрокара аккумулятор емкостью 75,4 кВт*ч, у остальных версий батарея на 84,8 кВт*ч. Запас хода – 650 и 750 км соответственно. Все батареи – от CATL. Кстати, под крышкой капота электрокроссовера есть дополнительный отсек объемом 200 литров, а открыть его можно, в том числе, постучав по капоту или отдав команду голосом.

Марка Arcfox славится своими привлекательными ценами, вот и эффектный кроссовер не стал исключением. Без учета скидок гибридный Arcfox Alpha T7 предварительно оценили в 141 800 – 172 800 юаней (примерно 1,77 млн – 2,16 млн рублей по текущему курсу), за электрический паркетник сейчас просят 144 800 – 178 800 (1,8 млн – 2,2 млн рублей).