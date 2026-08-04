Кроссовер Arcfox Alpha T7 со спортивным имиджем от BAIC: показан интерьер

В салоне нового паркетника бренда Arcfox установили узкое табло практически во всю ширину передней панели и отдельный гигантский планшет. Модель будет доступна с гибридной и полностью электрической установками. В продаже новинка появится до конца года.

Внешность кроссовера под названием Alpha T7 (или αT7) принадлежащая концерну BAIC марка Arcfox рассекретила в июле. А теперь опубликованы фирменные изображения пятиместного интерьера. Напомним, что паркетник станет пятой крупной премьерой бренда в этом году: ранее на домашний рынок вышли модернизированные седан Alpha S5 (или αS5) и хэтчбек T1, а также совершенно новые минивэн Wendao V9 и четырехдверка S3.

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Внутри Arcfox Alpha T7 установили узкое табло практически во всю ширину передней панели. Оно одновременно выполняет роль приборки и экрана мультимедиа для переднего пассажира. По центру красуется отдельный основной планшет мультимедийной системы диагональю 17,3 дюйма. Кроссоверу также достались трехспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. Наконец, на передней панели и в обшивке дверей есть множество диодных точек.

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Что же касается экстерьера, то у Arcfox Alpha T7 спортивный имидж, то есть паркетник явно адресован в основном молодежной аудитории. Под компактными фарами на передних крыльях есть воздухозаборники, на багажной двери – крупный спойлер. Предусмотрены 21-дюймовые диски и желтые тормозные суппорты. Кроме того, кроссовер может быть оборудован автопилотом с лидаром над лобовым стеклом. По предварительным данным, комплекс водительских ассистентов – от компании Huawei.

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Паркетник уже сертифицирован, так что основные характеристики известны. Длина Arcfox Alpha T7 равна 5020 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1685 мм, колесная база составляет 3040 мм.

Модель предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. Первая модификация – это работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (105 л.с.) и 272-сильный электромотор. «Электричка» получила 309-сильный двигатель. Предполагается, что электромоторы расположены на задней оси. Батареи — от компании CATL, но их емкость все еще не раскрыта.

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В продаже Arcfox Alpha T7 ждут уже в этом году. Марка славится своими привлекательными ценами, и, скорее всего, кроссовер не станет исключением.