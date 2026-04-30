Пекинский автосалон ×

Представлен крупный и недорогой седан Arcfox S3 от BAIC

30.04.2026 109 0 0
Новая электрическая четырехдверка Arcfox доступна с единственным мотором на передней оси. Батарею можно выбрать. Более того, предусмотрена аренда аккумулятора – в этом случае и без того довольно демократичные цены станут еще ниже.

На нынешнем Пекинском автосалоне принадлежащий концерну BAIC бренд Arcfox представил не только роскошный минивэн Wendao V9, но и вполне доступный электроседан S3. В рамках презентации были объявлены комплектации и предварительные цены четырехдверки и открыт прием заказов.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Arcfox S3 получил типичную для современных «китайцев» внешность. Во всю ширину передка растянулась диодная полоска, выполняющая роль ходовых огней. Ниже расположены компактные фары. Задние фонари сделаны в виде единой плашки. Седан также имеет довольно агрессивные бамперы и полускрытые ручки дверей, в дорогих комплектациях есть подъемный спойлер.

1 / 2
2 / 2

Длина Arcfox S3 равна 4916 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1480 мм, колесная база – 2876 мм. Таким образом, по длине новинка даже превзошла стартовавший недавно рестайлинговый седан Arcfox Alpha S5 (4886 мм). Объем багажника S3 составляет 578 литров.

В салоне – раздельные экраны приборки (8,8 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). Новой четырехдверке также достались трехспицевый руль и двухъярусный центральный тоннель. В списке оборудования еще заявлены двухзонный климат-контроль, подогрев, вентиляция и массажер передних сидений, беспроводная зарядка, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. Топ-версии положен более продвинутый комплекс водительских ассистентов, который включает лидар над лобовым стеклом.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Седан Arcfox S3 доступен с единственным 216-сильным электромотором на передней оси и батареей емкостью 55,6 или 65,8 кВт*ч. Запас хода – 560 или 660 км по циклу CLTC. А еще предусмотрена аренда аккумулятора: в этом случае четырехдверка комплектуется батареей емкостью 54 кВт*ч, запас хода – 535 км.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Без учета акций Arcfox S3 сейчас обойдется в 96 800 – 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,06 млн – 1,4 млн рублей по актуальному курсу. Если воспользоваться арендой батареи, то цена и вовсе начинается с отметки 68 800 юаней (753 000 рублей).

седан Китай авторынок электромобиль новинки Пекинский автосалон BAIC Arcfox Arcfox S3

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Обсуждаемое
16 Рентген, инцидентология и отсутствие выбора: как устроена система конт...
9 Страшная, большая и тяжёлая: первый обзор обновлённой BMW 7 Series
6 Лужков, «Бычок» и капелька Mercedes-Benz: нужный, но неизлечимый ЗиЛ-5...
Новые комментарии
Change privacy settings