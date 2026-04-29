Роскошный, но дешевле конкурентов: минивэн Arcfox Wendao V9 полностью рассекречен

BAIC запустил бренд Arcfox в 2017 году для выпуска высокотехнологичных, но относительно доступных электромобилей. Осенью прошлого года в гамме Arcfox в дополнение к электромобилям стали появляться последовательные plug-in гибриды, а минивэн Arcfox Wendao V9 изначально спроектирован как гибрид. Минивэн будет первенцем новой премиальной линейки Wendao, которая имеет хорошие шансы в будущем выйти из под крыла Arcfox и стать самостоятельным брендом.

Минивэн Arcfox Wendao V9 был впервые засвечен ещё в ноябре прошлого года на автосалоне в Гуанчжоу — тогда он, правда, не имел имени и стоял на выставке за оградкой с наглухо затонированными стёклами. В феврале минивэн обрёл имя, а на этой неделе в Китае состоялась его полноценная премьера, раскрыты технические характеристики и детали оснащения.

Габаритная длина Arcfox Wendao V9 — 5300 мм, ширина — 1980 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3200 мм, штатные колёса — 18- либо 19-дюймовые. Коэффициент аэродинамического сопротивления с х = 0,29. Конкурентным преимущество Wendao V9 должен стать высокий уровень комфорта по относительно доступной цене: обещаны очень хорошая шумоизоляция кузова и тщательно настроенная адаптивная подвеска с магнитореологической жидкостью в амортизаторах. Подвеска полностью независимая, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. В конструкции кузова одновременно используются сталь и алюминий, заявленная жёсткость на кручение — 43 689 Нм/градус.

Салон Wendao V9 имеет посадочную формулу 2+2+3, самые комфортные сиденья — во втором ряду, они снабжены множеством электрорегулировок, выдвижными подпорками для ног, подогревом, вентиляцией и 16-точечными массажёрами. Обивочка, однако, из кожзама, только в топовой комплектации будут вставки из натуральной кожи. Площадь панорамной стеклянной крыши — 2,77 м2.

Передняя панель, как нынче модно в Китае, не имеет физических клавиш, на ней разместились два экрана — 8,8-дюймовый приборный и 15,6-дюймовый мультимедийный с встроенным мощным процессором Qualcomm Snapdragon 8775. Для пассажиров второго ряда предусмотрен опускающийся с потолка 21,4-дюймовый развлекательный экран. В тумбу между передними креслами встроен 11-литровый холодильник. Штатная аудиосистема насчитывает до 22 динамиков. Объём багажника при всех задействованных местах составляет 450 л и может быть увеличен до 2750 л.

Силовая установка у Wendao V9 только plug-in гибридная последовательного типа: расположенный спереди продольно 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с. работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 37 либо 53,4 кВт·ч. Единственный тяговый электромотор расположен на задней оси и вращает задние колёса, его максимальная отдача — 227 кВт (309 л.с.) и 320 Нм. Минивэн с батареей ёмкостью 37 кВт·ч разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с, с батареей на 53,4 кВт·ч — за 8,4 с, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 216 и 310 км соответственно (по циклу CLTC), в гибридном режиме с полностью заправленным баком (60 л) — 1250 и 1330 км соответственно. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 190 км/ч. Снаряженная масса — 2525-2580 кг. Набор предусмотренных для Wendao V9 электронных ассистентов водителя весьма богатый, в него входит автопилот второго уровня.

На стадии предварительных продаж Arcfox Wendao V9 стоит в Китае от 219 900 до 266 900 юаней (от 2,41 млн до 2,92 млн рублей в переводе по текущему курсу), реальные розничные цены могут быть пониже. Для сравнения скажем, что обновлённый минивэн Denza D9, вышедший на китайский рынок на этой неделе, стоит от 359 800 юаней (3,94 млн рублей).