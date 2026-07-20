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Анонсирован кроссовер Arcfox Alpha T7 от BAIC: спортивный имидж и, скорее всего, недорого

20.07.2026 173 0 0
Анонсирован кроссовер Arcfox Alpha T7 от BAIC: спортивный имидж и, скорее всего, недорого

Новый паркетник марки Arcfox предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. На домашний рынок модель выйдет до конца текущего года.

В 2026-м принадлежащий концерну BAIC бренд Arcfox принялся за обновление своей модельной линейки. Так, в марте на домашний рынок вышел модернизированный седан Alpha S5 (или αS5). Весной же дебютировали серийный минивэн Wendao V9 и четырехдверка S3, а в июне стартовали продажи рестайлингового хэтчбека T1. Так вот теперь анонсирована еще одна премьера – совершенно новый кроссовер Arcfox Alpha T7 (ну или αT7). Сама марка пока поделилась несколькими изображениями паркетника. Впрочем, сертификат кроссовера уже внесли в базу местного Минпрома, так что основные характеристики известны. Но сначала пробежимся по дизайну.

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Arcfox Alpha T7 явно адресован молодежной аудитории – у паркетника спортивный имидж. За «спорт» отвечают воздухозаборники, расположенные под компактными фарами и на передних крыльях, а также крупный спойлер на багажной двери. Кроме того, предусмотрены 21-дюймовые диски (в том числе, с ярко-оранжевыми вставками) и желтые тормозные суппорты.

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Среди других особенностей внешности – выполняющая роль дневных ходовых огней плашка с LED-«насечками» и множеством светодиодных же точек, монофонарь (он тоже с узором в виде диодной «пыли»), полускрытые ручки дверей. Наконец, согласно сертификату, кроссовер может быть оборудован продвинутым автопилотом с лидаром над лобовым стеклом. К слову, марка объявила о том, что среди поставщиков значится IT-гигант Huawei. То есть не исключено, что комплекс водительских ассистентов – именно от этой фирмы.

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Длина кроссовера равна 5020 мм, ширина – 1996 мм, высота – 1685 мм, колесная база составляет 3040 мм. Интерьер еще не показали. При этом известно, что Arcfox Alpha T7 – строго пятиместный.

Новый паркетник будет доступен с гибридной или полностью электрической установками. Первая версия – это работающий в режиме генератора бензиновый атмосферник 1.5 (105 л.с.) и 272-сильный электромотор. Электрокару достался 309-сильный движок. По предварительным данным, электродвигатели расположены на задней оси. Батареи — от компании CATL, но их емкость пока не раскрыта.

Arcfox Alpha T7 на сертификационных снимках
Arcfox Alpha T7 на сертификационных снимках
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Arcfox Alpha T7 на сертификационных снимках
Arcfox Alpha T7 на сертификационных снимках
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На домашний рынок Arcfox Alpha T7 выйдет до конца текущего года. Бренд славится своими довольно привлекательными ценами. Вот и топ-версии нового кроссовера с эффектным обликом прочат цену в районе 150 000 – 200 000 юаней (около 1,7 млн – 2,3 млн рублей по текущему курсу). Для сравнения, «молодежные» кроссоверы Xiaomi YU7 и Aito M6 сейчас стоят от 233 500 и от 229 800 юаней соответственно (от 2,7 млн и от 2,66 млн рублей).

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