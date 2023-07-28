Ares Panther Evo: обновлённый суперкар по мотивам легендарной модели De Tomaso

Итальянская компания Ares Modena, ранее известная как Ares Design, переработала проект суперкара Panther, сделанного по мотивам легенды 70-х — De Tomaso Pantera. Новая версия называется Panther Evo, она по-прежнему заимствует основные узлы и агрегаты у Lamborghini Huracan, но кузов стал более изящным.

De Tomaso Pantera считается одним из самых выдающихся суперкаров 70-х, её клиновидный кузов был и остаётся образцом стиля, реинкарнация этой модели была вопросом времени, и в 2017 году компания Ares Design, за которой стоит опытный бизнесмен Дэни Бахар, анонсировала новую Пантеру. Прототип Ares Panther был представлен в 2018 году, сколько в итоге было выпущено экземпляров, неизвестно, цена на момент дебюта составляла 715 000 евро.

На этой неделе Ares Design представила доработанный проект Panther с приставкой Evo. Концепция осталась прежней, но кузов стал более рафинированным: компания обновила большинство наружных углепластиковых панелей и светотехнику. Задние фонари теперь более органично вписаны в корму, сдвоенные боковые выхлопные патрубки уступили место двум центральным, доработана аэродинамика, больше стало вентиляционных отверстий для двигателя, в задний бампер интегрирован более развитый диффузор.



Салон получил обновлённую переднюю панель, которая лучше соответствует духу оригинальной De Tomaso Pantera, новые кресла и новую отделку. Слегка изменён дизайн рулевого колеса, на центральной консоли выстроился ряд старомодных тумблеров и кнопок, а под ним — мультимедийный сенсорный экран от Lamborghini. Рычаг на центральном тоннеле вводит в заблуждение: кажется, что на машине установлена механическая коробка передач, но это не так — 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями также позаимствован у Lamborghini Huracan, а пазы, по которым перемещается рычаг, это просто разные режимы этой коробки, в том числе ручной, в котором передачи меняются последовательно.

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Перенастроенный 5,2-литровый атмосферный двигатель Lamborghini V10 на Ares Panther Evo выдаёт максимальные 650 л.с. и 600 Нм, привод у Пантеры полный, разгон до 100 км/ч занимает 3,1 с, максимальная скорость — 325 км/ч. Компоненты шасси и углерод-керамические тормоза — такие же, как у Lamborghini, но с особыми настройками. Цену Panther Evo компания Ares Modena не раскрывает.



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Напомним, что Ares Modena предлагает и другие интересные модели, в том числе вполне современный на вид среднемоторный суперкар Ares S1 на базе Chevrolet Corvette C8.



В свою очередь компания De Tomaso тоже сегодня существует и выпускает не менее эффектные, чем Ares Modena, суперкары, но именно Пантеры в её модельной линейки больше нет.

