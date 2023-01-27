Audi Activesphere: полноприводный купеобразный кроссовер с функционалом пикапа

Старт премьерам концептуального семейства «Sphere» был дан в 2021 году, тогда Audi представила большой седан Grandsphere и двухместный родстер Skysphere с раздвижным кузовом. В прошлом году список пополнил минивэн Audi Urbansphere с распашными задними дверями. Предполагалось, что на этом «сферическая» линейка будет завершена, однако, в результате компания решила показать ещё одну разработку – ей стал купеобразный кроссовер Audi Activesphere.

На фото: концепт Audi Activesphere

Созданием этого концепта занималась американское дизайнерское отделение Audi, расположенное в Малибу. У кузова этого автомобиля есть необычная особенность: кроссовер получил трансформируемую корму. Так, у шоу-кара стандартная пятая дверь заменена откидным бортом, а заднее стекло сдвигается на крышу; конструкция имеет электропривод. Кроме того, автомобиль получил подъёмную перегородку за задними сиденьями, это позволяет использовать грузовой отсек как обычный кузов пикапа. На крыше имеется встроенное крепление для лыж.



Длина концепта Activesphere составляет 4,98 метра, ширина – 2,07 метра, а высота – 1,6 метра. Расстояние между осями равно 2,97 метра. Кроссовер получил брутальные 22-дюймовые колёсные диски. Audi оснастила концепт адаптивной пневмоподвеской: стандартный дорожный просвет составляет солидные 208 мм, а при необходимости его можно либо увеличить, либо уменьшить на 40 мм.



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Передняя заглушка выполнена в форме фирменной решётки радиатора Audi. При этом она выполнена из полупрозрачного стекла. Кроме того, подобные секции есть также в нижней части распашных боковых дверей и в крыше Audi Activesphere. Ещё у автомобиля головная оптика и задние фонари узкой формы, а по бокам установлены камеры заднего вида (вместо традиционных зеркал).



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Красно-чёрный салон у концептуального кроссовера двухрядный, в каждом ряду предусмотрено по два раздельных кресла. Передняя панель выглядит минималистично, экранов нет, так как всем седокам предлагается пользоваться очками с дополненной реальностью. При этом водителю они показывают показания необходимых приборов, а для управления навигационной системой и климатической установкой нужно использовать голосовые команды или жесты. Кроме того, Activesphere снабдили автопилотом четвёртого уровня.



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Полноприводный концептуальный кроссовер Audi базируется на электрической платформе PPE (Premium Platform Electric).Он оснащён двухмоторной электрической силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 442 л.с., а максимальный крутящий момент – 720 Нм. Activesphere получил тяговый аккумулятор ёмкостью 100 кВт*ч, его дальнобойность на одной зарядке достигает 600 км.



Несмотря на то, что Audi Activesphere до серии не доберётся, в компании намерены использовать некие решения, реализованные в концепте, при разработке будущих моделей бренда. Зато перспективы стать товарной моделью есть у минивэна Audi Urbansphere: не исключено, что выпуск автомобиля по мотивам этого концепта в дальнейшем наладят в Китае.

