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  • Audi готовит новый флагманский кроссовер: первое изображение Q9

Audi готовит новый флагманский кроссовер: первое изображение Q9

21.12.2020 1250 0 0

Ожидается, что немецкая компания выпустит свою новинку в 2022 году. Конкуренцию ей составят BMW X7, Mercedes-Benz GLS, а также Bentley Bentayga.

 

Марка Audi принадлежит к так называемой «немецкой тройке»: по итогам 2019 года дилеры бренда продали в Европе 740 796 автомобилей (это на 3,8% больше, чем годом ранее). Для сравнения, автомобили BMW за тот же период разошлись тиражом 825 035 шт. (+0,9%), а машины марки Mercedes-Benz нашли 906 548 владельцев (+3,3%). На вершине модельного ряда Audi на сегодняшний день находятся роскошный вместительный кроссовер Q7 и спортивный Q8. Однако есть вероятность, что компания в относительно скором времени представит новый флагман.

На фото: актуальный Audi Q7

Предполагается, что новинке Audi придётся побороться за клиентов с представителями «немецкой тройки» – BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а также с люксовым внедорожником Bentley Bentayga. Вероятно, новый топовый SUV получит имя Q9. В начале года сообщалось о том, что компания подала заявку на регистрацию соответствующего товарного знака. О разработке этой модели ходили только слухи (причём в течение последних нескольких лет), официального подтверждения в Ауди не давали.

Однако зарубежные СМИ уверены, что работа над новым флагманом активно ведётся. Предполагается, что у Ауди уже есть тестовые прототипы и в скором времени фотошпионы начнут ловить их во время дорожных испытаний. Тогда появится больше информации о внешности будущего Q9, но и сейчас никто не запрещает художникам фантазировать на тему того, как будет выглядеть новинка.

На фото: Audi Q8

Так, своё видение нового флагмана Audi представил дизайнер испанского издания motor.es. Ожидается, что он многое позаимствует у актуального Q7, но при этом окажется длиннее: по предварительным данным, этот габарит у Q9 составит 5163 мм (то есть он будет более «вытянут» по сравнению с Bentayga с показателем 5144 мм). Предполагается, что будет несколько компоновок салона – от четырёх капитанских кресел до семи сидений.

Судя по рендеру, модель получит крупную фирменную решётку радиатора, при этом у головной оптики будет новая «начинка», а также более узкая и «резкая» форма. Передний бампер пересмотрят: в соответствии с новым стилем ему подчеркнут большие интегрированные воздухозаборники.

Рендер Audi Q9

Ожидается, что новинка может выйти на рынок в 2022 году. По предположениям испанского издания, под капотом Audi Q9 будет 4,0-литровый битурбомотор V8, с отдачей не менее 600 л.с. Также в линейке ожидаются подключаемые гибриды – речь идёт о версиях 55 TFSI e и 60 TFSI e. Пока не ясно, ждать ли спортивных версий S и RS.

Отметим, актуальный Q7 с системой постоянного полного привода представлен в том числе на российском рынке. «Наша» версия оснащается безальтернативным 3,0-литровым турбодизелем V6 TDI мощностью 249 л.с. При этом если европейцам предлагается модернизированная версия со стартер-генератором, то в РФ продаются машины с дореформенным мотором. Он идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом». На разгон с места до «сотни» кроссоверу нужно 6,9 секунды.

кроссовер новинки Audi

 

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