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  • Audi отзывает по всему миру кроссоверы Q3: может сломаться педаль тормоза!

Audi отзывает по всему миру кроссоверы Q3: может сломаться педаль тормоза!

29.12.2020 149 0 2

Под отзыв попали компактные кроссоверы Audi Q3 второго поколения, у которых при экстренном торможении может разрушиться педаль тормоза. Дефект допущен по вине поставщика, и если он имеется, то эксплуатировать автомобиль нельзя.

 

Неработающая педаль тормоза — это едва ли самое страшное, что может случиться с водителем во время поездки. Удивительно, но подобные дефекты периодически встречаются на современных автомобилях: последний раз он был замечен на спорткарах Ford Mustang – отзывная кампания была объявлена в сентябре прошлого года. На Фордах, напомним, канадский поставщик комплектующих KSR International заменил материал кронштейна педали, из-за чего в кронштейне стали образовываться трещины.

В случае с Audi Q3 тоже виноват поставщик, но на сей раз немецкая компания BOGE Elastmetall GmbH. Из документов Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA) следует, что о дефекте компанию Audi в августе этого года уведомил сам поставщик, после чего началось внутреннее расследование, направленное на выявление всех машин, где этот дефект может «всплыть». Жалоб от клиентов на сломанную педаль, к счастью, не поступало, но отзывную кампанию на всякий случай решили провести, в США она затронет 313 кроссоверов, в Канаде — 37. Есть ли машины с бракованными педалями в России, пока неизвестно, — сообщения от Росстандарта на эту тему пока не было. Добавим, что в нашей стране кроссоверы Audi Q3 второго поколения продаются с осени прошлого года.

Теперь к самому дефекту. Педаль тормоза у Audi Q3 состоит из кронштейна и площадки, на которую давит нога водителя. Эта площадка приварена к кронштейну пятью точками. Поставщик выявил некачественную сварку, из-за которой площадка при сильном на неё воздействии со стороны водителя (например, при экстренном торможении) может отсоединиться от кронштейна, погнуться или отвалиться. Сам кронштейн останется на месте, то есть у водителя сохранится возможность тормозить, просто площадь контакта уменьшится примерно втрое. В экстренной ситуации есть риск, что водитель не попадёт ногой по кронштейну или не обеспечит нужную силу нажатия.

Чем это чревато, и так понятно, так что в методичке по ремонту чётко сказано, что если хотя бы одна из пяти точек сварки на педали тормоза отсутствует или имеет недостаточную глубину (это оценивается с помощью зеркальца), то ездить на автомобили нельзя и придётся менять узел целиком. Процедура ремонта довольно муторная: нужно частично разобрать переднюю панель и рулевую колонку. В США владельцев Audi Q3 из группы риска будут приглашать на сервис в конце января, но, если есть зеркальце и фонарик, то при желании можно самому выяснить, есть ли опасностью, что педаль сломается, или нет.

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