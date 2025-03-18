Audi ТТ может вернуться в виде электрического или гибридного спорткара

Переживающей кризис компании Audi не хватает ярких моделей, в связи с чем её руководство уже подумывает о возвращении спорткара ТТ, но сначала всё-таки нужно выбраться из кризиса.

Вчера компания объявила о намерении сократить 7500 сотрудников на фоне падения продаж и ухудшения финансовых показателей. Сегодня был обнародован полный отчёт о работе в 2024 году, из которого следует что операционная прибыль компании по сравнению с 2023 годом снизилась на 37,85% до 3,903 млрд евро, а прибыль после налогообложения снизилась на 33,08% до 4,189 млрд евро.

После объявления этих итогов была пресс-конференция, в ходе которой представители зарубежных СМИ задали гендиректору Audi Герноту Дёлльнеру ряд вопросов о будущем компании, и в частности о том, не планирует ли Audi возродить спортивную модель ТТ. Напомним, что у Audi сейчас нет в модельном ряду чистопородный спорткаров. Младший переднемоторный Audi ТТ, у которого было три поколения, продержался на конвейере четверть века, последний экземпляр сошёл с конвейера в ноябре 2023 года. Флагманский среднемоторный суперкар Audi R8 просуществовал в двух поколениях с 2006 по 2024 год. Обе модели наследников пока не имеют.

На прошлой неделе британский журнал Autocar со ссылкой на инсайдеров сообщил, что новый Audi R8 всё-таки будет, он появится в конце 2027 года и позаимствует техническую начинку у гибридного Lamborghini Temerario.

Три поколения Audi TT

С Audi ТТ со слов Гернота Дёлльнера, которого цитирует тот же Autocar, ситуация пока не вполне ясная, но гендиректор дал много намёков на то, что новое поколение младшего спорткара всё-таки будет. Дёлльнер в частности сообщил, что новый главный дизайнер Audi, итальянец Массимо Фрасчелла, большой фанат Audi TT, он влюбился в эту модель ещё в первом поколении и считает её образцом стиля, поэтому нет сомнений, что Фрасчелла с радостью возьмётся за её возрождение, но не стоит ждать буквального цитирования, даже называние у потенциального преемника может быть иным.

Дёлльнер видит преемника Audi TT как чисто электрический прогулочный спорткар для эмоциональных поездок по альпийским серпантинам с перерывами на кофе и подзарядку, но вместе с тем он не исключает, что и гибридный вариант возможен. Всё это говорит о том, что проект нового младшего спорткара сейчас находится в Audi на стадии формирования, конкретного решения по нему пока нет, но оно будет принято, когда и если компания сможет остановить падение продаж и прибыли.

Новые спорткары нужны Audi в том числе в свете желания постепенно сместить продуктовую линейку из премиум-сегмента в лакшери-сегмент, без ярких моделей в лакшери-сегменте делать нечего, так что если Audi в ближайшие годы уцелеет, что преемник модели TT непременно появится вслед за новым Audi R8.

