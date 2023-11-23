Четверть века на конвейере: завершён выпуск двухдверок Audi TT

Немецкая компания Audi представила концептуальное купе в 1995 году в рамках Франкфуртского автосалона. Спустя три года стартовал выпуск серийной версии модели, а в 1999-м семейство расширилось за счёт родстера. За прошедшее время Audi TT успела дважды сменить генерацию: купе и родстер последнего третьего поколения дебютировали в 2014 году. О том, что модель не дождётся очередной смены генерации, стало известно весной прошлого года.

На фото: последний экземпляр Audi TT, сошедший с конвейера завода Audi в Венгрии

Производитель в феврале 2023 года рассказал о том, что выпуск Audi TT будет прекращен после того, как с конвейера сойдут все двухдверки лимитированной серии Final Edition. Теперь это произошло: в компании решили показать последний экземпляр завершившего 25-летнюю карьеру Audi TT, снимки были размещены в соцсетях бренда. Торжественное мероприятие, на которое «пригласили» предшественников актуального TT, прошло на заводе Audi в Дьере (Венгрия).



Известно, что с 18 февраля 1998-го по 10 ноября 2023 года было выпущено в общей сложности 662 762 экземпляра Audi TT. Финальным автомобилем стало купе TTS, оснащённое 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 320 л.с. (максимальный крутящий момент – 400 Нм) и системой полного привода Quattro. В пару к этому двигателю предлагается семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением.



На фото: Audi TTS competition plus Coupe

Перед уходом с рынка модель Audi TT напомнила о себе на разных рынках с помощью финальных версий. Так, в Европе прощальным стало исполнение TT RS Coupe iconic edition, в Японии появились спецсерии TT Coupe Final Edition и TTS Coupe memorial edition, а в США немецкий производитель ещё в конце 2021 года привёз партию TT RS Heritage Edition. Эти полноприводные автомобили оснащаются 400-сильным мотором TFSI объёмом 2,5 литра (максимальный крутящий момент равен 480 Нм), который идёт в комплекте с семиступенчатым роботом S tronic.



Ранее сообщалось, что прямого преемника у Audi TT не будет. При этом в компании не исключают того, что у модели появится идейный наследник, который в угоду актуальным «зелёным» тенденциям будет оснащён полностью электрической «начинкой». Окончательное решение по этой потенциальной новинке немецкий производитель пока не принял.



На фото: салон Audi TTS competition plus Coupe

Напомним, ещё Audi готовится попрощаться со спорткаром R8. Прощальная версия была анонсирована осенью 2022 года, ей стало исполнение Coupe GT RWD. Такая заднеприводная двухдверка, оснащённая 620-сильным мотором V10 объёмом 5,2 литра, получила карбоновый аэродинамический обвес и настраиваемый дрифт-режим. Спецверсия была выпущена лимитированным тиражом, который насчитывал всего 333 экземпляра.



Известно, что у Audi R8 будет наследник с полностью электрической техникой, подробностей о ней пока нет. По предварительным данным, в его основу ляжет либо платформа SSP Sport с плоской батареей в полу, либо «тележка», на которой будет базироваться новый «зелёный» Porsche 718 – с батареей, вертикально расположенной за спинами водителя и единственного пассажира.