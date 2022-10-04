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Прощальный Audi R8 Coupe GT RWD: самый мощный V10 на заднем приводе

04.10.2022 159 0 1

В следующем году компания Audi навсегда распрощается с бензиновым суперкаром R8 и напоследок сделала для автогурманов облегчённую топ-версию GT RWD с 620-сильным V10, карбоновым аэродинамическим обвесом и настраиваемым дрифт-режимом.

 

Версия GT была у Audi R8 в прошлом поколении и вот теперь вернулась, правда совсем ненадолго и в виде ограниченной серии из 333 машин, которые поступят в продажу в следующем году. За основу новой версии GT взято базовое заднеприводное купе R8 V10 performance RWD, появившееся в гамме всего год назад.

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Максимальная мощность 5,2-литрового атмосферного V10 увеличена с 570 до 620 л.с., максимальный крутящий момент — с 550 до 565 Нм. 7-ступенчатый «автомат» типа DCT (с двумя сцеплениями) доработан: изменены передаточные числа, уменьшено время переключения передач. В результате время разгона с места до 100 км/ч сократилось с 3,7 до 3,4 с, но максимальная скорость снизилась с 329 до 320 км/ч из-за нового аэродинамического оперения Carbon Aerokit, нацеленного на достижение максимальной прижимной нагрузки. В Carbon Aerokit водят передний сплиттер, закрылки и спойлеры на боковинах, подвесное антикрыло на корме, более развитый диффузор в заднем бампере.

Ещё одна уникальная особенность новой версии GT — система контроля пробуксовки задних колёс Torque Rear Drive Mode, позволяющая водителю «дать угла» в комфортных ему границах: есть семь режимов, о самого лёгкого, дающего лишь не большой занос в повороте, до полноценного дрифт-режима, позволяющего жечь резину на полную катушку.

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Снаряженная масса версии GT по сравнению с версией performance RWD снижена на 20 кг до 1570 кг. Сбросить вес позволили облегчённые 20-дюймовые кованые колёса особого дизайна на шинах Michelin Sport Cup 2, карбон-керамические тормоза и облегчённые ковшеобразные кресла в салоне.

Углепластиковые стабилизаторы поперечной устойчивости есть и у исходной версии performance RWD, но Audi R8 Coupe GT RWD предлагает вдобавок в виде опции полноценную регулируемую подвеску вместе с инструментами и подробной инструкцией по её настройке перед ездовой сессией на автодроме.

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В салоне — классическое для спортивных Audi сочетание чёрного и красного цветов в отделке, памятные надписи и вышивки, порядковый номер модели на центральном тоннеле. Наружные цвета кузова — это позаимствованный у версии GT прошлого поколения серый Suzuka Grey либо альтернативный серый Daytona Grey Metallic либо красный Tangorot Metallic.

Минимальная цена Audi R8 Coupe GT RWD составит 225 000 евро против 149 000 евро, что просят за купе performance RWD.

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Добавим, что после завершения производства Audi R8 в следующем году прямого наследника у этой модели не будет, но после 2025 года Audi обещает некий принципиально новый суперкар с полностью электрической силовой установкой.

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