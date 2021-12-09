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Прощальный Audi TT RS для США: без антикрыла, зато в ярких цветах

09.12.2021 37 0 0

Компания Audi объявила, что следующий год станет последним для Audi TT RS в США, менее мощные версии вряд ли протянут сильно дольше. Скорее всего, прямого наследника у модели ТТ не будет.

 

Модель Audi TT впервые дебютировала в 1998 году, а нынешнее третье поколение спорткара выпускается с 2014-го, топ-версия TT RS с 2,5-литровой бензиновой «турбопятёркой» была представлена в 2016 году и в 2019-м пережила плановый рестайлинг. В США, по данным ресурса CarSalesBase, пик продаж Audi TT за всю историю модели пришёлся на 2001 год, когда было реализовано 12 523 шт., а лучшим годом для третьего поколения стал 2016-й — продано 3044 шт. В доковидном 2019-м спрос сократился до 1324 шт., в коронакризисном 2020-м продано 830 шт., за первые три квартала 2021-го — 825 шт.

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В общем, не жалуют американцы Audi TT, хотя в своё время (в 2011 году) «эр-экска» появилась в США именно благодаря «просьбам трудящихся», а именно петиции на Facebook, которая собрала 12 000 подписей — маркетологи Audi после этого дали добро на ввоз топ-версии в эту страну. Для полноты картины добавим, что близкая по классу к Audi TT японская Mazda MX-5 с января по сентябрь этого года разошлась в США тиражом 9608 шт., Toyota Supra — 5825 шт., Porsche 718 — 3165 шт., Hyundai Veloster — 1740 шт., BMW Z4 — 1724 шт., Toyota GR86 — 1044 шт. и даже Fiat 124 Spider, который ушёл из США ещё в прошлом году (в этом году дилеры распродавали остатки), оказался успешнее Audi — продано 932 шт.

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Вчера пресс-служба Audi of America объявила о том, что 2022 модельный год станет последним для Audi TT RS, в связи с чем будет выпущена лимитированная спецсерия Heritage Edition, при этом «регулярные» TT RS в течение года тоже будут доступны. Менее мощные версии ТТ «задержатся на рынке на ещё какое-то время» — американские СМИ полагают, что вряд ли больше чем на год, то есть на 2023-й, да и то, возможно, не на весь.

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Спецсерия Heritage Edition будет состоять из 50 машин в пяти цветах (по 10 экземпляров на каждый) — Alpine White, Helios Blue, Stone Gray, Tizian Red и Malachite Green, при этом каждому цвету положена своя контрастная кожаная обивка салона, обитые замшей руль и набалдашник селектора АКП и коврики с вышитыми на них логотипами RS. К особенностям исполнения Heritage Edition относятся также выдвижной спойлер на корме вместо фиксированного антикрыла, 20-дюймовые двухцветные пятиспицевые колёсные диски, серебристые корпуса наружных зеркал, спортивный выхлоп с чёрными овальными патрубками, маркеры спецсерии на задних боковых окнах и сдвинутый с 250 до 280 км/ч порог максимальной скорости.

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Изменений по части техники нет: мотор 2.5 TFSI выдаёт максимальные 400 л.с. и 480 Нм, он состыкован с 7-ступенчатым «автоматом» S tronic (с двумя сцеплениями). Привод — полный, с многодисковой муфтой отбора мощности на заднюю ось. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Audi TT RS разгоняется за 3,6 с, до 100 км/ч — за 3,7 с.

В США «эр-эска» предлагается только с кузовом купе (в Европе есть версия с откидным верхом), цены на машины из серии Heritage Edition начинаются с 81 450 долларов (плюс 1045 долларов за доставку), тогда как «регулярное» купе TT RS стоит от 73 200 долларов.

Будущее Audi TT туманно: прежде ходили слухи, что модель трансформируется в спортивный купеобразный кроссовер, но таких и так сейчас в гамме Audi предостаточно, а полностью электрический спорткар с тем же названием едва ли будет успешнее бензинового. Не исключено, что имя ТТ сдадут в архив до лучших времён, как в своё время сдали купе quattro. Реинкарнцией последнего, кстати, занялся независимый немецкий стартап Elegend AG.

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