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Audi TT RS Coupe iconic edition: прощальная топ-версия купе для Европы

04.10.2022 123 0 0

Вслед за среднемоторным бензиновым суперкаром R8 компания Audi готовится распрощаться с младшим спорткаром ТТ и представила его лимитированную спецверсию RS Coupe iconic edition для Европы с уникальным аэродинамическим обвесом.

 

В конце прошлого года Audi анонсировала прощальную серию TT RS Coupe Heritage Edition для США, но тогда ещё не было известно, какой будет дальнейшая судьба всего семейства ТТ. Ситуация прояснилась весной этого года, когда британский журнал Auto Express со ссылкой на главу отдела разработок Audi Оливера Хоффмана сообщила, что производство Audi TT актуального третьего поколения завершится в 2023 году и прямого наследника у него не будет. Вместо ТТ немецкая марка предложит своим клиентам некий принципиально новый электрический спорткар — возможно, более крупный по размерам и наверняка более тяжёлый.

Ну а европейские петролхеды могут утешиться прощальной спецверсией Audi TT RS Coupe iconic edition, которая будет выпущена тиражом 100 экземпляров по цене 113 050 евро каждый. Главная особенность версии iconic edition — развитый аэродинамический обвес Aerokit, увеличивающий прижимную нагрузку на высоких скоростях: двойной передний сплиттер, боковые закрылки и развитые пороги, увеличенный диффузор в заднем бампере и крупное фиксированное антикрыло на крышке багажника.

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Aerokit окрашен в чёрный глянцевый цвет, как и 20-дюймовые колёса, тормозные суппорты, корпуса зеркал и радиаторная решётка, на тонированные задние боковые окна нанесена надпись iconic edition. Цвет кузова — только серый Nardo Grey.

В салоне прощального спорткара покупатель получит обивку кожей наппа и алькантара с жёлтой прострочкой, памятные надписи и вышивки, номерную табличку и топовую аудиосистему Bang & Olufsen.

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Техническая начинка — стандартная для версии RS: 2,5-литровая бензиновая «турбопятёрка» выдаёт максимальные 400 л.с. и 480 Нм, она состыкована с 7-ступенчатым «автоматом» S tronic типа DCT (с двумя сцеплениями). Привод — полный, мощность на задние колёса отбирает многодисковая муфта с электрогидравлическим управлением. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы Audi Magnetic Ride. Снаряженная масса — 1475 кг. С 0 до 100 км/ч купе разгоняется за 3,7 с, максимальная скорость — 280 км/ч.

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Заказы на Audi TT RS Coupe iconic edition уже принимаются, но поставки начнутся только в первом квартале 2023 года. Цена в 113 050 евро кажется кусачей на фоне стандартного Audi TT RS Coupe (от 72 500 евро), но для коллекционеров это мелочи, перепродать потом лимитированную модель можно будет ещё дороже.

Добавим, что пик продаж Audi TT в Европе, по данным ресурса CarSalesBase, пришёлся на 2007 год — тогда было продано 38 335 экземпляров, в 2021 году спрос составил 5812 единиц, в первой половине 2022 года — 2749 шт. Для сравнения скажем, что лидером сегмента компактных спорткаров в Европе сейчас является BMW Z4, с января по июнь этого года он разошёлся тиражом 4132 шт.

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