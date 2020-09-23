Специалисты Automama выявляют «скрученный» пробег у 55% автомобилей, которые их владельцы предлагают к продаже через компанию. Подлог данных о пробеге в Automama выясняют путём технического осмотра автомобилей, а также в результате сверки этих данных с Автотекой – самой полной на сегодняшний день независимой базой данных по истории эксплуатации автомобилей. В ней содержится информация об около 50 млн автомобилей, включающая в себя данные о пробеге, а также факты участия в ДТП, историю сервисного обслуживания и ремонта, нахождение в залоге, информацию об отзывных кампаниях, факт использования в такси и каршеринге.



Проблема недостоверности данных о пробеге авто усугубляется тем, что в России нет ответственности за их подделку. Бороться с этим видом мошенничества Automama предлагает с помощью развития независимых баз данных типа Автотеки, более тщательной диагностики автомобиля, которая способна выявить обман по признакам износа узлов и агрегатов машины. Помимо этого Automama, как и другие участники рынка, выступает за более жесткое наказание за «скручивание» пробега авто, как это распространено в других странах.



Также предотвращению обмана покупателя может способствовать совершенствование сервисов продажи автомобилей. В частности, сеть Automama объявляет о том, что VIN-номер предлагаемого к продаже авто, фото ПТС и отчет Автотеки теперь будут публиковаться на сайте компании в онлайн-карточке автомобиля, где в том числе будет содержаться достоверная информация о пробеге авто.

Никита Быков, генеральный директор Automama:



«Скрутка» пробега носит в России повальный характер. Выявить «скрутку» пробега автомобиля можно по базам данных по VIN номеру, при диагностике с помощью специального оборудования и при осмотре по косвенным признакам повышенного износа. Мы используем все три способа обнаружения «скрученного» пробега, что позволяет выявить более 80% случаев «скрутки», и отображаем информацию о вероятном пробеге в карточке автомобиля на нашем сайте. Отчет Автотеки является одним из самых популярных способов получения информации из баз данных о фактическом пробеге по VIN номеру, поэтому помимо указания VIN номера в карточке автомобиля на сайте Automama мы предоставили возможность нашим покупателям бесплатно получить у нас отчет Автотеки и убедиться в достоверности размещенной у нас на сайте информации».



Вадим Иванов, директор сервиса проверки истории автомобиля по Vin Автотека:

«Выступая за прозрачность и безопасность рынка поддержанных автомобилей, мы стремимся повысить доверие пользователей к нему. Интеграция Автотеки с сайтом Automama позволит покупателям автомобилей с пробегом получить новые критерии при выборе автомобиля. Проверив перед покупкой автомобиль в сервисе Автотека, покупатель может значительно снизить риск приобретения некачественного автомобиля или избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов».

