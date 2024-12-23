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  • Avatr 11 готовится выйти на российский рынок: новые подробности

Avatr 11 готовится выйти на российский рынок: новые подробности

23.12.2024 47 0 0

Этот паркетник станет первенцем китайской марки в стране. В местном офисе сегодня рассказали о «начинке» версии, подготовленной для РФ.

Премиальная марка Avatr сейчас продолжает готовиться к официальному выходу на российский рынок, о соответствующих планах стало известно в прошлом месяце. Первенцем бренда здесь станет полностью электрический кроссовер Avatr 11. Как отметили в местном офисе, название модели произносится как «Аватр-Один-Один». Сегодня стали известны новые подробности о той версии электромобиля, который привезут в РФ.

На фото: Avatr 11

Как Kolesa.ru сообщал ранее, Avatr является совместным проектом Changan, IT-гиганта Huawei и производителя аккумуляторов CATL. В России за продажи машин марки будет отвечать местное подразделение Changan, хотя при этом Avatr пообещали отдельную дилерскую сеть.

Ранее стало известно о том, что электромобили, которые будут поставлять в страну официально, получат «более высокий уровень защиты кузова от дорожных реагентов и коррозии» по сравнению с версиями для домашнего рынка. Помимо этого, их оснастят портом зарядки европейского стандарта CCS Combo 2. Покупателям в РФ вместе с автомобилем бесплатно выдадут оригинальную зарядную станцию и зарядный кабель.

На фото: Avatr 11 (актуальная версия для китайского рынка)

Avatr 11 уже получил ОТТС (одобрение типа транспортного средства). Габаритная длина этого паркетника составляет 4880 мм, ширина – 1970 мм, высота – 1601 мм, а расстояние между осями – 2975 мм. На российском рынке модель будет представлена с двумя вариантами компоновки салона – либо на четверых, либо на пятерых седоков. Для оформления интерьера предложат четыре разных цветовых схемы. Палитра цветов кузова включает в себя семь вариантов (из них два – матовые).

Как сегодня рассказали в местном представительстве Changan, топовую версию Avatr 11 снабдили тяговой батареей ёмкостью 116 кВт*ч, запас хода на одной зарядке у такого «зелёного» кроссовера составляет 625 км (при расчёте по используемому в Китае циклу NEDС). Базовой же версии положен менее ёмкий аккумулятор – на 90 кВт*ч (дальнобойность этого варианта не раскрыта).

На фото: салон Avatr 11 (актуальной версии для китайского рынка)

В РФ модель предложат с двумя вариантами «начинки». У стартовой версии единственный электромотор, расположенный на задней оси, выдаёт 313 л.с. Полноприводная модификация оснащается двухмоторной установкой, совокупная мощность которой составляет 578 л.с. У топового варианта 4WD на разгон с места до «сотни» уходит 4,5 секунды.

В список оснащения электрического паркетника вошли: двери с электроприводом открытия/закрытия и автоматическими доводчиками, адаптивный круиз-контроль, тормозная система Brembo, электрорегулировка руля, передних сидений, кресла-оттоманки, а также штатный видеорегистратор, вентиляция и массаж сидений переднего и заднего рядов, премиальная акустическая система с 25 динамиками. Известно, что гарантия на все Avatr 11, проданные официальными дилерами, составит 8 лет.

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