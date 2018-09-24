В прошлом месяце сотрудники ГИБДД зафиксировали в общей сложности 16 306 дорожно-транспортных происшествий. Этот результат на 6,2% меньше по сравнению с показателем августа 2017 года. В этих авариях погиб 1 851 человек (меньше на 10% по отношению к аналогичному периоду прошлого года), травмы получил 21 201 участник (меньше на 5,3%).

Если судить по статистике ГИБДД, в 2016-ом (18 307) и 2015-ом годах (18 805) август также лидировал по количеству аварий, в 2017-ом его ненамного опередил октябрь (17 403 ДТП против 17 376). Однако по число погибших и раненных в дорожных инцидентах за последние годы бессменным лидером остаётся август.

Новости / Авто и общество Начало работать приложение РСА для оформления ДТП без ГИБДД даже при разногласиях Мобильное приложение Российского союза автостраховщиков (РСА) можно бесплатно скачать в AppStore и PlayMarket. Оно позволяет оформить ДТП по европротоколу, то есть по упрощённой схеме (без вызова сотрудников ГИБДД). С...

1187 1 0 31.07.2018

В период с января по август текущего года на российских дорогах произошло 102 681 ДТП, в которых пострадало 131 824 человека, погибло 10 855 участников. Отметим, по сравнению с прошлым годом общее число ДТП снизилось на 2,1%, количество раненых – на 2,3%, погибших – на 6%.

Эти результаты говорят о том, что аварийность в РФ хоть и снижается, но не кардинально, как это должно быть в соответствии со стратегией по достижению нулевой смертности к 2030 году.

Однако по некоторым категориям количество ДТП резко сократилось, например, это касается аварий с участием пьяных водителей. В августе 2018-го ГИБДД зафиксировала 1 156 случаев, что на 41,2% меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В этих ДТП погибло 174 человека, было ранено 1 638 участников, что соответствует снижению на 69,2% и на 40,3% соответственно.

Тенденция наблюдается с начала текущего года, однако результаты не настолько заметны: всего за январь-август произошло 9 205 «пьяных» ДТП, что на 15% меньше по сравнению с первыми восемью месяцами 2017 года. В этих авариях жизни лишились 2 250 человек (спад – 28,5%), травмы получили 12 654 участника (спад – 14%).

Продолжает снижаться количество аварий из-за технически неисправных транспортных средств. В течение августа произошло 627 таких ДТП, в них погибло 97 человек, 936 получили травмы. Это соответствует спаду на 9,1%, 17,1% и 12,7%.

Количество аварий с неисправными автомобилями уменьшилось и с начала года: на 2,6% до 3 863 ДТП. Также сократилось количество раненых в них: на 8,8% до 5 547 человек. Однако смертность наоборот возросла: на 2,4% до 597 человек.

В прошлом месяце Kolesa.ru сообщал о том, что контроль за прохождением техосмотра будет усилен до конца года. Речь идёт о введении штрафа за эксплуатацию автомобиля без вовремя пройденного ТО. Помимо этого Министерство экономического развития предлагает ввести административную и уголовную ответственность для компаний, которые проводят техосмотр с нарушениями.