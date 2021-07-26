Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах за I полугодие 2021 года и представили рейтинг самых популярных на вторичном авторынке моделей автомобилей в трех ценовых сегментах: до 1 000 000 рублей, от 1 000 000 до 2 000 000 рублей и дороже 2 000 000 рублей. В рейтинге топ-10 наиболее продаваемых моделей в ценовом сегменте до 1 000 000 большинство моделей – отечественные, в то время как в более высоких ценовых категориях в топ-10 представлены только иномарки.

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По результатам исследования Авито Авто, некоторые модели входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях (например, одна и та же модель может входить в число самых продаваемых одновременно и в сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, и в сегменте дороже 2 000 000 рублей). Как отмечают эксперты сервиса, так происходит, потому что цена популярных моделей значительно варьируется в зависимости от возраста, состояния, пробега и комплектации.

Топ самых востребованных на вторичном авторынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей, по данным Авито Авто, возглавили ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta. В ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей самыми популярными моделями стали Toyota Camry, Toyota RAV4 и Kia Sportage, а в категории дороже 2 000 000 рублей в топ-3 по уровню продаж на вторичном авторынке вошли Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry.

Результаты исследования также позволяют судить о динамике вторичного авторынка в стране за I полугодие. По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в стране выросли на 14,6% по сравнению с I полугодием прошлого года. Средняя цена автомобиля с пробегом в России, согласно данным сервиса, увеличилась за год на 19% и составила в первой половине 2021 года 330 000 рублей.

От ВАЗ (LADA) Priora до ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива): самые востребованные на вторичном рынке модели в ценовой категории до 1 000 000 рублей

В топ-10 наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей по итогам I полугодия 2021 года большинство моделей – отечественные, однако есть и несколько иномарок.

Первую строчку занимает ВАЗ (LADA) Priora. Доля этой модели в продажах на вторичном авторынке в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей составляет по итогам I полугодия 2021 года 3,94%.

На втором месте – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, доля модели в обозначенном сегменте – 2,99%. Третью строчку занимает ВАЗ (LADA) Granta, четвертую – ВАЗ (LADA) Kalina. Замыкает топ-5 самых востребованных моделей подержанных автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей Ford Focus.

Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года

№ Бренд Модель Доля в продажах в указанном ценовом сегменте 1 ВАЗ (LADA) Priora 3,94% 2 ВАЗ (LADA) 2114 Samara 2,99% 3 ВАЗ (LADA) Granta 2,78% 4 ВАЗ (LADA) Kalina 2,71% 5 Ford Focus 2,70% 6 ВАЗ (LADA) 2107 2,25% 7 Hyundai Solaris 2,17% 8 ВАЗ (LADA) 2110 2,14% 9 Kia Rio 2,08% 10 ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива) 2,07%

От Toyota Camry до Nissan Qashqai: самые продаваемые автомобили с пробегом в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей

На первой строчке рейтинга самых продаваемых на вторичном авторынке в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей моделей – ​​Toyota Camry. Доля модели в продажах в указанном сегменте сегменте в I полугодии текущего года составила 6,3%.

Вторую позицию занимает Toyota RAV4 (доля модели по продажам в сегменте – 3,77%), третью – KIA Sportage (доля модели по продажам в сегменте – 3,3%). На четвертом месте – Hyundai Creta, а на пятом – Kia Optima.

Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте от 1 000 000 до

2 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года

№ Бренд Модель Доля в продажах в указанном ценовом сегменте 1 Toyota Camry 6,30% 2 Toyota RAV4 3,77% 3 Kia Sportage 3,30% 4 Hyundai Creta 3,00% 5 Kia Optima 2,56% 6 Mazda CX-5 2,49% 7 Volkswagen Tiguan 2,35% 8 Mitsubishi Outlander 2,23% 9 Nissan X-Trail 2,21% 10 Nissan Qashqai 2,10%

От Toyota Land Cruiser до Mercedes-Benz E-класса: топ-10 популярных на вторичном авторынке автомобилей дороже 2 000 000 рублей

Как и в рейтинге самых продаваемых моделей в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, в топе наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей дороже 2 000 000 рублей – только иномарки.

На первом месте – Toyota Land Cruiser, вторая строчка – у Toyota Land Cruiser Prado. Третье место по востребованности в ценовом сегменте дороже 2 000 000 занимает Toyota Camry, а четвертое – BMW X5. На пятом месте – Mercedes-Benz E-класса.

Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте дороже 2 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года