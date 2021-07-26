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По результатам исследования Авито Авто, некоторые модели входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях (например, одна и та же модель может входить в число самых продаваемых одновременно и в сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, и в сегменте дороже 2 000 000 рублей). Как отмечают эксперты сервиса, так происходит, потому что цена популярных моделей значительно варьируется в зависимости от возраста, состояния, пробега и комплектации.
Топ самых востребованных на вторичном авторынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей, по данным Авито Авто, возглавили ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta. В ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей самыми популярными моделями стали Toyota Camry, Toyota RAV4 и Kia Sportage, а в категории дороже 2 000 000 рублей в топ-3 по уровню продаж на вторичном авторынке вошли Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry.
Результаты исследования также позволяют судить о динамике вторичного авторынка в стране за I полугодие. По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в стране выросли на 14,6% по сравнению с I полугодием прошлого года. Средняя цена автомобиля с пробегом в России, согласно данным сервиса, увеличилась за год на 19% и составила в первой половине 2021 года 330 000 рублей.
От ВАЗ (LADA) Priora до ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива): самые востребованные на вторичном рынке модели в ценовой категории до 1 000 000 рублей
В топ-10 наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей по итогам I полугодия 2021 года большинство моделей – отечественные, однако есть и несколько иномарок.
Первую строчку занимает ВАЗ (LADA) Priora. Доля этой модели в продажах на вторичном авторынке в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей составляет по итогам I полугодия 2021 года 3,94%.
На втором месте – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, доля модели в обозначенном сегменте – 2,99%. Третью строчку занимает ВАЗ (LADA) Granta, четвертую – ВАЗ (LADA) Kalina. Замыкает топ-5 самых востребованных моделей подержанных автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей Ford Focus.
Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года
|№
|Бренд
|Модель
Доля в продажах в указанном
ценовом сегменте
|1
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|3,94%
|2
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|2,99%
|3
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|2,78%
|4
|ВАЗ (LADA)
|Kalina
|2,71%
|5
|Ford
|Focus
|2,70%
|6
|ВАЗ (LADA)
|2107
|2,25%
|7
|Hyundai
|Solaris
|2,17%
|8
|ВАЗ (LADA)
|2110
|2,14%
|9
|Kia
|Rio
|2,08%
|10
|ВАЗ (LADA)
|4x4 (Нива)
|2,07%
От Toyota Camry до Nissan Qashqai: самые продаваемые автомобили с пробегом в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей
На первой строчке рейтинга самых продаваемых на вторичном авторынке в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей моделей – Toyota Camry. Доля модели в продажах в указанном сегменте сегменте в I полугодии текущего года составила 6,3%.
Вторую позицию занимает Toyota RAV4 (доля модели по продажам в сегменте – 3,77%), третью – KIA Sportage (доля модели по продажам в сегменте – 3,3%). На четвертом месте – Hyundai Creta, а на пятом – Kia Optima.
Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте от 1 000 000 до
2 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года
|№
|Бренд
|Модель
Доля в продажах в указанном
ценовом сегменте
|1
|Toyota
|Camry
|6,30%
|2
|Toyota
|RAV4
|3,77%
|3
|Kia
|Sportage
|3,30%
|4
|Hyundai
|Creta
|3,00%
|5
|Kia
|Optima
|2,56%
|6
|Mazda
|CX-5
|2,49%
|7
|Volkswagen
|Tiguan
|2,35%
|8
|Mitsubishi
|Outlander
|2,23%
|9
|Nissan
|X-Trail
|2,21%
|10
|Nissan
|Qashqai
|2,10%
От Toyota Land Cruiser до Mercedes-Benz E-класса: топ-10 популярных на вторичном авторынке автомобилей дороже 2 000 000 рублей
Как и в рейтинге самых продаваемых моделей в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, в топе наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей дороже 2 000 000 рублей – только иномарки.
На первом месте – Toyota Land Cruiser, вторая строчка – у Toyota Land Cruiser Prado. Третье место по востребованности в ценовом сегменте дороже 2 000 000 занимает Toyota Camry, а четвертое – BMW X5. На пятом месте – Mercedes-Benz E-класса.
Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте дороже 2 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года
|№
|Бренд
|Модель
Доля в продажах в указанном
ценовом сегменте
|1
|Toyota
|Land Cruiser
|6,50%
|2
|Toyota
|Land Cruiser Prado
|5,60%
|3
|Toyota
|Camry
|4,75%
|4
|BMW
|X5
|3,16%
|5
|Mercedes-Benz
|E-класс
|3,08%
|6
|BMW
|5 серия
|2,72%
|7
|Lexus
|LX
|2,55%
|8
|Lexus
|RX
|2,30%
|9
|BMW
|X6
|2,20%
|10
|Volkswagen
|Touareg
|1,93%
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