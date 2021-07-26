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  • Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на вторичном рынке модели в трех ценовых сегментах

Авито Авто: эксперты назвали самые популярные на вторичном рынке модели в трех ценовых сегментах

26.07.2021 312 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о продажах за I полугодие 2021 года и представили рейтинг самых популярных на вторичном авторынке моделей автомобилей в трех ценовых сегментах: до 1 000 000 рублей, от 1 000 000 до 2 000 000 рублей и дороже 2 000 000 рублей. В рейтинге топ-10 наиболее продаваемых моделей в ценовом сегменте до 1 000 000 большинство моделей – отечественные, в то время как в более высоких ценовых категориях в топ-10 представлены только иномарки.

 

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По результатам исследования Авито Авто, некоторые модели входят в топ сразу в нескольких ценовых категориях (например, одна и та же модель может входить в число самых продаваемых одновременно и в сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, и в сегменте дороже 2 000 000 рублей). Как отмечают эксперты сервиса, так происходит, потому что цена популярных моделей значительно варьируется в зависимости от возраста, состояния, пробега и комплектации.

Топ самых востребованных на вторичном авторынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей, по данным Авито Авто, возглавили ВАЗ (LADA) Priora, ВАЗ (LADA) 2114 Samara и ВАЗ (LADA) Granta. В ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей самыми популярными моделями стали Toyota Camry, Toyota RAV4 и Kia Sportage, а в категории дороже 2 000 000 рублей в топ-3 по уровню продаж на вторичном авторынке вошли Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Camry.

Результаты исследования также позволяют судить о динамике вторичного авторынка в стране за I полугодие. По данным Авито Авто, продажи подержанных автомобилей в стране выросли на 14,6% по сравнению с I полугодием прошлого года. Средняя цена автомобиля с пробегом в России, согласно данным сервиса, увеличилась за год на 19% и составила в первой половине 2021 года 330 000 рублей.

От ВАЗ (LADA) Priora до ВАЗ (LADA) 4x4 (Нива): самые востребованные на вторичном рынке модели в ценовой категории до 1 000 000 рублей

В топ-10 наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей по итогам I полугодия 2021 года большинство моделей – отечественные, однако есть и несколько иномарок.

Первую строчку занимает ВАЗ (LADA) Priora. Доля этой модели в продажах на вторичном авторынке в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей составляет по итогам I полугодия 2021 года 3,94%.

На втором месте – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, доля модели в обозначенном сегменте – 2,99%. Третью строчку занимает ВАЗ (LADA) Granta, четвертую – ВАЗ (LADA) Kalina. Замыкает топ-5 самых востребованных моделей подержанных автомобилей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей Ford Focus.

Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте до 1 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года

БрендМодель
Доля в продажах в указанном
ценовом сегменте
1ВАЗ (LADA)Priora3,94%
2ВАЗ (LADA)2114 Samara2,99%
3ВАЗ (LADA)Granta2,78%
4ВАЗ (LADA)Kalina2,71%
5FordFocus2,70%
6ВАЗ (LADA)21072,25%
7HyundaiSolaris2,17%
8ВАЗ (LADA)21102,14%
9KiaRio2,08%
10ВАЗ (LADA)4x4 (Нива)2,07%

От Toyota Camry до Nissan Qashqai: самые продаваемые автомобили с пробегом в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей

На первой строчке рейтинга самых продаваемых на вторичном авторынке в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей моделей – ​​Toyota Camry. Доля модели в продажах в указанном сегменте сегменте в I полугодии текущего года составила 6,3%.

Вторую позицию занимает Toyota RAV4 (доля модели по продажам в сегменте – 3,77%), третью – KIA Sportage (доля модели по продажам в сегменте – 3,3%). На четвертом месте – Hyundai Creta, а на пятом – Kia Optima.

Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте от 1 000 000 до
2 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года

БрендМодель
Доля в продажах в указанном
ценовом сегменте
1ToyotaCamry6,30%
2ToyotaRAV43,77%
3KiaSportage3,30%
4HyundaiCreta3,00%
5KiaOptima2,56%
6MazdaCX-52,49%
7VolkswagenTiguan2,35%
8MitsubishiOutlander2,23%
9NissanX-Trail2,21%
10NissanQashqai2,10%

От Toyota Land Cruiser до Mercedes-Benz E-класса: топ-10 популярных на вторичном авторынке автомобилей дороже 2 000 000 рублей

Как и в рейтинге самых продаваемых моделей в ценовом сегменте от 1 000 000 до 2 000 000 рублей, в топе наиболее востребованных на вторичном рынке автомобилей дороже 2 000 000 рублей – только иномарки.

На первом месте – Toyota Land Cruiser, вторая строчка – у Toyota Land Cruiser Prado. Третье место по востребованности в ценовом сегменте дороже 2 000 000 занимает Toyota Camry, а четвертое – BMW X5. На пятом месте – Mercedes-Benz E-класса.

Топ самых продаваемых на вторичном авторынке моделей в ценовом сегменте дороже 2 000 000 рублей, Авито Авто, I полугодие 2021 года

БрендМодель
Доля в продажах в указанном
ценовом сегменте
1ToyotaLand Cruiser6,50%
2ToyotaLand Cruiser Prado5,60%
3ToyotaCamry4,75%
4BMWX53,16%
5Mercedes-BenzE-класс3,08%
6BMW5 серия2,72%
7LexusLX2,55%
8LexusRX2,30%
9BMWX62,20%
10VolkswagenTouareg1,93%
Россия авто с пробегом статистика

 

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