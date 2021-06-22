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На втором месте в рейтинге марок автомобилей, чаще всего меняющих владельцев на российском рынке – Toyota (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 5,99%), а на третьем – Ford (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,93%).
Четвертую строчку занимает Volkswagen (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,73%), а на пятой позиции – Nissan (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,39%).
Согласно результатам исследования Авито Авто, чаще всего меняет хозяев в России ВАЗ (LADA) Priora: из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года автомобилей с 4+ указанными в ПТС владельцами большинство – этой модели. На втором месте – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, на третьем – ВАЗ (LADA) 2110.
Из топ-10 моделей, наиболее часто меняющих владельцев в России, большинство – отечественные, однако в рейтинг попали и две иномарки: Ford Focus и Volkswagen Passat. Ford Focus занимает четвертую позицию, а Volkswagen Passat – десятую.
Топ-10 моделей с 4+ владельцами по ПТС из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 г.
- ВАЗ (LADA) Priora
- ВАЗ (LADA) 2114 Samara
- ВАЗ (LADA) 2110
- Ford Focus
- ВАЗ (LADA) 2112
- ВАЗ (LADA) 2115 Samara
- ВАЗ (LADA) Kalina
- ВАЗ (LADA) 2107
- ВАЗ (LADA) 2109
- Volkswagen Passat
Как следует из результатов исследования Авито Авто, в январе-мае 2021 года доли автомобилей с разным количеством владельцев по ПТС в продажах на вторичном авторынке распределились следующим образом: 27% проданных за указанный период автомобилей имеют в ПТС одного владельца, 24,7% – двух владельцев, 27% – трех владельцев, 24,6% – 4+ владельцев.
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