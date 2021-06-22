Эксперты Авито Авто проанализировали данные о количестве владельцев, указанных в ПТС автомобилей, которые продавались на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года и составили топ моделей, которые меняют хозяев чаще всего. Согласно данным сервиса, более 4 владельцев чаще всего указано в паспортах отечественных автомобилей: на долю моделей производства АвтоВАЗ в январе-мае 2021 года пришлось 29,18% продаж автомобилей с 4+ владельцами по ПТС.

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На втором месте в рейтинге марок автомобилей, чаще всего меняющих владельцев на российском рынке – Toyota (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 5,99%), а на третьем – Ford (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,93%).



Четвертую строчку занимает Volkswagen (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,73%), а на пятой позиции – Nissan (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,39%).

Согласно результатам исследования Авито Авто, чаще всего меняет хозяев в России ВАЗ (LADA) Priora: из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года автомобилей с 4+ указанными в ПТС владельцами большинство – этой модели. На втором месте – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, на третьем – ВАЗ (LADA) 2110.

Из топ-10 моделей, наиболее часто меняющих владельцев в России, большинство – отечественные, однако в рейтинг попали и две иномарки: Ford Focus и Volkswagen Passat. Ford Focus занимает четвертую позицию, а Volkswagen Passat – десятую.

Топ-10 моделей с 4+ владельцами по ПТС из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 г.

ВАЗ (LADA) Priora

ВАЗ (LADA) 2114 Samara

ВАЗ (LADA) 2110

Ford Focus

ВАЗ (LADA) 2112

ВАЗ (LADA) 2115 Samara

ВАЗ (LADA) Kalina

ВАЗ (LADA) 2107

ВАЗ (LADA) 2109

Volkswagen Passat

Как следует из результатов исследования Авито Авто, в январе-мае 2021 года доли автомобилей с разным количеством владельцев по ПТС в продажах на вторичном авторынке распределились следующим образом: 27% проданных за указанный период автомобилей имеют в ПТС одного владельца, 24,7% – двух владельцев, 27% – трех владельцев, 24,6% – 4+ владельцев.