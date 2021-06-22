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  • Авито Авто: эксперты выяснили, какие автомобили чаще всего меняют владельцев

Авито Авто: эксперты выяснили, какие автомобили чаще всего меняют владельцев

22.06.2021 199 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о количестве владельцев, указанных в ПТС автомобилей, которые продавались на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года и составили топ моделей, которые меняют хозяев чаще всего. Согласно данным сервиса, более 4 владельцев чаще всего указано в паспортах отечественных автомобилей: на долю моделей производства АвтоВАЗ в январе-мае 2021 года пришлось 29,18% продаж автомобилей с 4+ владельцами по ПТС.

 

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На втором месте в рейтинге марок автомобилей, чаще всего меняющих владельцев на российском рынке – Toyota (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 5,99%), а на третьем – Ford (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,93%).

Четвертую строчку занимает Volkswagen (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,73%), а на пятой позиции – Nissan (доля автомобилей с 4+ владельцами по ПТС от числа проданных в январе-мае 2021 года – 4,39%).

Согласно результатам исследования Авито Авто, чаще всего меняет хозяев в России ВАЗ (LADA) Priora: из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 года автомобилей с 4+ указанными в ПТС владельцами большинство – этой модели. На втором месте – ВАЗ (LADA) 2114 Samara, на третьем – ВАЗ (LADA) 2110.

Из топ-10 моделей, наиболее часто меняющих владельцев в России, большинство  – отечественные, однако в рейтинг попали и две иномарки: Ford Focus и Volkswagen Passat. Ford Focus занимает четвертую позицию, а Volkswagen Passat – десятую.

Топ-10 моделей с 4+ владельцами по ПТС из числа проданных на вторичном авторынке в январе-мае 2021 г.

  • ВАЗ (LADA) Priora
  • ВАЗ (LADA) 2114 Samara
  • ВАЗ (LADA) 2110
  • Ford Focus
  • ВАЗ (LADA) 2112
  • ВАЗ (LADA) 2115 Samara
  • ВАЗ (LADA) Kalina
  • ВАЗ (LADA) 2107
  • ВАЗ (LADA) 2109
  • Volkswagen Passat

Как следует из результатов исследования Авито Авто, в январе-мае 2021 года доли автомобилей с разным количеством владельцев по ПТС в продажах на вторичном авторынке распределились следующим образом: 27% проданных за указанный период автомобилей имеют в ПТС одного владельца, 24,7% – двух владельцев, 27% – трех владельцев, 24,6% – 4+ владельцев.

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